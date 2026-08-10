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Gündem Ahmet Hakan'dan Akın Gürlek paylaşımına sert tepki: Pis ve alçak bir iftira
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Ahmet Hakan'dan Akın Gürlek paylaşımına sert tepki: Pis ve alçak bir iftira

Yeniakit Publisher
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Ahmet Hakan'dan Akın Gürlek paylaşımına sert tepki: Pis ve alçak bir iftira

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Galatasaray tribün lideri olduğu belirtilen Sebahattin Şirin’in Fenerbahçe ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in adının geçtiği paylaşımına sert tepki gösterdi. Hakan, henüz lig başlamadan ortaya atılan sözlerin hem devleti hem Gürlek’i hem de futbol sezonunu töhmet altında bıraktığını yazdı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Galatasaray tribün lideri olduğu belirtilen Sebahattin Şirin'in sosyal medyada gündeme gelen paylaşımını ele aldı.

Şirin'in paylaşımında, “Devletin içinden bir grup Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacak” şeklinde dedikodular bulunduğunu ileri sürdüğünü aktaran Hakan, bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adının da geçirildiğini belirtti.

“Daha lig başlamamış, ortada hiçbir şey yok”

Söz konusu paylaşımın zamanlamasına dikkat çeken Ahmet Hakan, henüz lig başlamadan böyle bir söylemin ortaya atılmasına tepki gösterdi.

Hakan, “Daha lig başlamamış. Daha ortada hiçbir şey yok. Daha bismillah denmemiş” ifadelerini kullanarak “dedikodu” denilerek ortaya atılan sözlerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu.

“Devleti ve Akın Gürlek'i töhmet altında bırakıyor”

Ahmet Hakan, paylaşımın yalnızca Akın Gürlek'i değil devleti ve başlamamış futbol sezonunu da zan altında bıraktığını belirtti.

Ortaya atılan söylemin Fenerbahçe'nin sezon sonunda elde edeceği her sonucun farklı bir şekilde Gürlek'le ilişkilendirilmesine zemin hazırladığını savunan Hakan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olsa, ‘Akın Gürlek yüzünden böyle oldu’ sonucu çıkacak. Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olamazsa, ‘Akın Gürlek başaramadı’ sonucu çıkacak.”

“Pis ve alçak bir iftira”

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, söz konusu paylaşımı çok sert ifadelerle eleştirerek bunun “alengirli” ve “bulaşıcı” bir iftira olduğunu savundu.

Hakan yazısının ilgili bölümünü, “Allah hepimizi böyle rezil, böyle pis, böyle alçak iftiralardan korusun” sözleriyle tamamladı.

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Yorumlar

ata

gs ceza almalı... bu sene 2. lige düşürülmeli... ki bir daha kimse böyle saçmalamasın....

ssas

hersene gs li bir zattan aynı terane (örnek ROK) bu sene fb i şampiyon yapacaklar. ama nedense hep gs şampiyon hep algı hep algı maksat saman altından su yürütmek bu oyunu gs iyi beceriyor ama ne demişler çekirge bir sıçrar 2 sıçrar ama eninde sonununda terliği yeyip duvara yapışacaktır
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