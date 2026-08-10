Ahmet Hakan'dan Akın Gürlek paylaşımına sert tepki: Pis ve alçak bir iftira

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Galatasaray tribün lideri olduğu belirtilen Sebahattin Şirin'in sosyal medyada gündeme gelen paylaşımını ele aldı.

Şirin'in paylaşımında, “Devletin içinden bir grup Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacak” şeklinde dedikodular bulunduğunu ileri sürdüğünü aktaran Hakan, bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adının da geçirildiğini belirtti.

“Daha lig başlamamış, ortada hiçbir şey yok”

Söz konusu paylaşımın zamanlamasına dikkat çeken Ahmet Hakan, henüz lig başlamadan böyle bir söylemin ortaya atılmasına tepki gösterdi.

Hakan, “Daha lig başlamamış. Daha ortada hiçbir şey yok. Daha bismillah denmemiş” ifadelerini kullanarak “dedikodu” denilerek ortaya atılan sözlerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu.

“Devleti ve Akın Gürlek'i töhmet altında bırakıyor”

Ahmet Hakan, paylaşımın yalnızca Akın Gürlek'i değil devleti ve başlamamış futbol sezonunu da zan altında bıraktığını belirtti.

Ortaya atılan söylemin Fenerbahçe'nin sezon sonunda elde edeceği her sonucun farklı bir şekilde Gürlek'le ilişkilendirilmesine zemin hazırladığını savunan Hakan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olsa, ‘Akın Gürlek yüzünden böyle oldu’ sonucu çıkacak. Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olamazsa, ‘Akın Gürlek başaramadı’ sonucu çıkacak.”

“Pis ve alçak bir iftira”

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, söz konusu paylaşımı çok sert ifadelerle eleştirerek bunun “alengirli” ve “bulaşıcı” bir iftira olduğunu savundu.

Hakan yazısının ilgili bölümünü, “Allah hepimizi böyle rezil, böyle pis, böyle alçak iftiralardan korusun” sözleriyle tamamladı.