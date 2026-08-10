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Gündem Türkiye’den Ukrayna’ya dev silah paketi iddiası! ATACMS füzeleri de listede
Gündem

Türkiye’den Ukrayna’ya dev silah paketi iddiası! ATACMS füzeleri de listede

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Türkiye’den Ukrayna’ya dev silah paketi iddiası! ATACMS füzeleri de listede

ABD Kongresi belgelerine dayandırılan haberde, Türkiye’nin Ukrayna’ya 70 adet M39 ATACMS füzesi, 47 bin topçu mühimmatı, 12 adet M270 çok namlulu roketatar sistemi ve 2 binden fazla misket bombasından oluşan büyük bir silah paketi satmaya hazırlandığı öne sürüldü. ABD menşeli sistemlerin yeniden satışı için Washington’ın onayı gerekiyor.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Türkiye ile Ukrayna arasındaki askeri ilişkilere yönelik dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Guardian'ın ABD Kongresi belgelerine dayandırdığı habere göre Türkiye'nin Ukrayna'ya füze, topçu mühimmatı ve çok namlulu roketatar sistemlerinden oluşan kapsamlı bir silah paketi satmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Listede 70 ATACMS füzesi var

Habere göre paketin en dikkat çekici bölümünü ABD yapımı M39 ATACMS kısa menzilli balistik füzeler oluşturuyor.

Türkiye'nin Ukrayna'ya satmayı planladığı öne sürülen silah paketinde 70 adet M39 ATACMS füzesi bulunduğu belirtildi.

ATACMS, karadan fırlatılan ve özellikle yüksek değerli askeri hedeflere karşı kullanılan taktik füze sistemleri arasında yer alıyor.

47 bin topçu mühimmatı, 12 M270

Kongre belgelerinde yer aldığı aktarılan paketin ATACMS'lerle sınırlı olmadığı belirtildi.

Türkiye'nin Ukrayna'ya;

  • 70 adet M39 ATACMS füzesi
  • 47 bin topçu mühimmatı
  • 12 adet M270 çok namlulu roketatar sistemi
  • 2 binden fazla misket bombası

satmayı planladığı öne sürüldü.

Söz konusu satışın gerçekleşmesi halinde paketin Ukrayna'nın füze, topçu ve çok namlulu roketatar kapasitesini önemli ölçüde güçlendirebilecek bir askeri tedarik niteliğinde olacağı değerlendiriliyor.

Washington'ın onayı gerekiyor

Ancak olası satışın önünde önemli bir prosedür bulunuyor.

ATACMS ve pakette bulunduğu belirtilen bazı silah sistemlerinin ABD menşeli olması nedeniyle Türkiye'nin bunları üçüncü bir ülkeye yeniden satabilmesi için Washington yönetiminin onayının gerektiği belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye yaptığı bildirimde söz konusu yeniden satışa izin vermeye hazır olduğunu belirttiği aktarıldı.

Gözler Ankara ve Washington'a çevrildi

İddia edilen satışın gerçekleşmesi halinde Ukrayna ordusunun özellikle kara hedeflerine yönelik füze ve topçu ateş gücüne önemli katkı sağlanması bekleniyor.

Böylesine kapsamlı bir silah paketine ilişkin iddianın ardından gözler Ankara ve Washington'dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

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Yorumlar

Hakk

Madem ihtiyaç var niye satılıyor? İhtiyaç yok ise niye alındı? Kaça alındı şimdi kaça satılıyor? Sebep??? Aynı s400 BAE satılması gibi?! ABD izin vermeyip niye kendisi satmıyor? Sonuç ta ABD kendisi üretiyor!

Adem

Daha çok gemimizi vursunlar diyemi veriyoruz?????
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