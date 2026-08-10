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Gündem ABD'li senatörden tarihe geçecek itiraflar! Savaşı kaybettik artık daha zayıfız
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ABD'li senatörden tarihe geçecek itiraflar! Savaşı kaybettik artık daha zayıfız

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD'li senatörden tarihe geçecek itiraflar! Savaşı kaybettik artık daha zayıfız

Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD ve İsrail’in saldırılarıyla tırmanan süreçte Donald Trump yönetiminin İran karşısında yenilgiye uğradığını savundu. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için İran’a yıllık 100 milyar dolar ödenmesini içeren masadaki anlaşmayı sert bir dille eleştiren Murphy, Amerika'nın giderek zayıfladığını ve faturanın her geçen gün ağırlaştığını belirtti.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile savaşı kaybettiğini" savunarak Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmanın maliyetinin gün geçtikçe arttığını belirtti.

Murphy, NBC News kanalında katıldığı programda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin Trump yönetimini eleştirdi.

İran ile masadaki olası anlaşmanın Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı'nın açılması için yıllık 100 milyar dolar ödemeyi öngördüğünü ileri süren Murphy, "Donald Trump, bu savaşı kaybetti. Amerika daha zayıf, İran daha güçlü bir durumda. (Hürmüz) Boğazı yeniden açmanın maliyeti gün geçtikçe artıyor." diye konuştu.

Murphy, söz konusu paranın ödenmesinin İran için "zafer" olacağını, böylece "ordularını ve bölgedeki vekil güçleri destekleyebileceklerini" savundu.

 

İran'a yönelik saldırıların sona ermesi gerektiğini, ABD'nin bu süreçte "zayıf düştüğünü" dile getiren Murphy, "Bu savaşın sona ermesi ve Boğaz'ın açılması için kötü bir anlaşmayı desteklemeye hazırım çünkü elimizdeki tek anlaşma seçeneği bu." ifadesini kullandı.

Murphy, ABD'nin "saldırılarını sürdürebilmesi amacıyla" mühimmat stokunun yenilenmesi için fonlamayı desteklemeyeceğini ancak İran ile anlaşmaya varılması ve saldırıların sona ermesi halinde mühimmatın yerine konulması için çalışmaya hazır olacağını söyledi.

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Yorumlar

Haksöz

Helal olsun irana diğerleri kedi gibi suspus oldu onlar kükredi

Laedri

İran'da savaşı kaybeden ABD Çin ile Rusya ile nasıl basedecek güldürmeyin bırakın tiyatroyu ... Mekke anlaşması tam zamanında yapılmış bir anlaşma İslam dünyası içinde savaş nedeniyle parlatılan İran imajını baskılama anlaşmasi itrail ve ABD nin amacı İran'ı parlatıp İslam alemi içinde alan kazanmasını ve olası şia Sünni çatışması çıkarmaktı Türkiye bu ittifak ile bu güç ile İran'ı baskilayip bu planı bozdu ...ABD ve itrailin İran savaşı uzerinden oynadıkları tiyatro bozuldu
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