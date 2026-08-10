'Mekke Anlaşması' İsrail'i tedirgin etti! İsrailli bakandan hükümete acil çağrı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgedeki yankıları sürüyor.

Üç ülke arasındaki savunma iş birliğini yeni bir aşamaya taşıyan anlaşma bu kez İsrail hükümetinden gelen açıklamayla gündeme geldi.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, İsrail'de yayın yapan İ24NEWS televizyonuna yaptığı açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan duyduğu rahatsızlığı açık şekilde dile getirdi.

“Son derece tehlikeli ve endişe verici”

Anlaşmanın bölgedeki güç dengeleri açısından sonuçları olacağını savunan Chikli, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İsrailli Bakan, “Mekke İttifakı son derece tehlikeli ve endişe verici bir gelişmedir” dedi.

Chikli'nin özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan'ın aynı savunma yapılanması içerisinde hareket etmeye başlamasına dikkat çekmesi öne çıktı.

Türkiye vurgusu: “Bizim açımızdan çok kötü”

Suudi Arabistan'ın bugüne kadar bölgede tarafsız bir politika izlediğini savunan Chikli, Riyad ile İslamabad arasında daha önce de savunma anlaşması bulunduğunu hatırlattı.

Ancak Türkiye'nin de bu yapıya dahil olmasının İsrail açısından yeni bir durum meydana getirdiğini söyleyen Chikli şöyle konuştu:

“Pakistan ile zaten bir savunma anlaşması vardı. Ancak Akdeniz'den Suriye cephesine kadar son derece ciddi sonuçlara yol açabilecek şekilde, bizimle doğrudan karşı karşıya olan Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlaması İsrail açısından çok ama çok kötü bir gelişmedir.”

İsrail hükümetine acil ittifak çağrısı

Chikli, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın İsrail açısından stratejik riskleri artırdığını savunarak Tel Aviv yönetimine yeni bir hamle yapması çağrısında bulundu.

İsrailli Bakan, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan hattındaki gelişmeye karşı İsrail'in bölgedeki mevcut ilişkilerini daha ileri taşıması gerektiğini söyledi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı işaret etti

Chikli, İsrail hükümetinin hangi ülkeler ve yönetimlerle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini de sıraladı.

İsrailli Bakan, “Bu tablo, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland ile olan ittifaklarımızı daha da derinleştirmemizi zorunlu kılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Chikli'nin açıklamaları, Mekke'de kurulan yeni savunma iş birliğinin İsrail yönetiminde meydana getirdiği rahatsızlığı ortaya koyması açısından dikkat çekti.