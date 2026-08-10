Bodrum'da otelde korku dolu anlar! Havuz bakımında gaz sızıntısı: 15 kişi hastanelik oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin havuzunda bakım çalışması sırasında gaz sızıntısı meydana geldiği öne sürüldü. Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan 15 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da bir otelde yaşanan olay paniğe neden oldu. Otelin havuzunda gerçekleştirilen bakım çalışması sırasında gaz sızıntısı meydana geldiği öne sürüldü.
Olay, saat 21.30 sıralarında Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi.
Havuz bakımı sırasında meydana geldi
İddiaya göre otelin havuzunda yürütülen bakım çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz sızıntısı yaşandı.
Sızıntının ardından havuz çevresinde bulunan bazı kişiler rahatsızlanmaya başladı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerinin artması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.
15 kişi hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilendiği değerlendirilen 15 kişi, ilk müdahalelerinin ardından zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 15 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma soruşturma başlattı
Olayın ardından jandarma ekipleri otelde inceleme yaptı. Gaz sızıntısının kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.