  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nacar’dan, ‘devlet geleneği’ ve ‘kardeşlik’ vurgusu! Ayyüce Türkeş’e babası üzerinden gönderme Mekke Anlaşması'nda FETÖ'yle ortak paydada buluştular! Okuyanların ağzı bir karış açık kaldı! Rasim Ozan’ın avukatı bakın kim çıktı Konya’da 8 kişi hakkında gözaltı kararı! Cezaevinde isyan çıktığı yalanını yaymışlardı! Arama görüntüleri yayınlandı! UltrAslan liderinin evinden servet çıktı Soyunma odasındaki rezil anlar ve iğrenç mesajlar ifşa oldu! Antrenörden 6 çocuğa taciz Bülbül ve Gedik’in şehadetinin 9. yılı: İyi ki varsınız kahramanlar! Özgür Özel’in Yeni Partisi’nde rezillik diz boyu! ‘Dördü de hanımlarını boşayıp sekreterlerini aldı’ Gözler Meclis’e çevrildi! Tarihi oturum başladı Verdiği mesajlar yeniden gündem oldu Erdoğan’ın 32 yıl önceki konuşması yayınlandı
Dünya Hindistan'ın Assam eyaletindeki sellerde can kaybı 100'e yükseldi
Dünya

Hindistan'ın Assam eyaletindeki sellerde can kaybı 100'e yükseldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hindistan'ın Assam eyaletindeki sellerde can kaybı 100'e yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, eyalet genelindeki sellerde son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Böylece eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, eyaletin 25 bölgesinde 1,1 milyondan fazla kişinin sellerden etkilendiğini belirtti.

Şiddetli yağışlar ve sellerin eyaletin altyapısına da büyük zarar verdiği, eyalet genelinde 16 bin 951 hektarlık tarım arazisinin de sular altında kaldığı belirtilmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23