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Gündem Ali Karahasanoğlu’dan 'Mekke Anlaşması'na karşı çıkanlara sert tepki
Gündem

Ali Karahasanoğlu’dan 'Mekke Anlaşması'na karşı çıkanlara sert tepki

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ali Karahasanoğlu’dan 'Mekke Anlaşması'na karşı çıkanlara sert tepki

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Terörsüz Türkiye süreci ile Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik eleştirileri değerlendirdi. BirGün'ün “Mekke Anlaşması yeni savaş demek”, Sözcü'nün ise “Apar topar barış” yaklaşımına sert tepki gösterdi.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkanlarla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı eleştirenleri mercek altına aldı.

Karahasanoğlu, daha önce “Barış oldubittiye gelmez” söyleminin kullanıldığını, Sözcü'nün de süreci “Apar topar barış” başlığıyla eleştirdiğini hatırlattı.

Terörün sona erdirilmesi için yürütülen süreçte hızlı hareket edilmesinin eleştirilmesine sert tepki gösteren Karahasanoğlu, “‘Acele ediyorsunuz’ demek, ‘ateş düşen evlerin sayısı artsın’ demektir” ifadelerini kullandı.

“Mekke Anlaşması'na şimdi de ‘yeni savaş’ diyorlar”

Karahasanoğlu, benzer bir yaklaşımın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda da ortaya çıktığını savundu.

BirGün'ün “Mekke Anlaşması yeni savaş demek” yaklaşımını eleştiren Karahasanoğlu, anlaşmanın amacının Ortadoğu'da yeni bir savaş çıkarmak değil, dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı caydırıcılık oluşturmak olduğunu belirtti.

Yeni Asya'nın anlaşmayı “Hayırlı olsun” ve “Hedef, huzur ve kardeşlik” ifadeleriyle duyurmasını ise olumlu bulan Karahasanoğlu, Müslüman ülkeler arasındaki birlikteliğin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Milli Gazete ve Fatih Erbakan'a da cevap verdi

Karahasanoğlu, Milli Gazete'nin “İran, Suudi Arabistan'daki ABD üslerini vurursa Türkiye ne yapacak?” sorusuna da değindi.

Suudi Arabistan'daki ABD üssünün vurulmasının Suudi Arabistan'ın vurulması anlamına gelmeyeceğini dile getiren Karahasanoğlu, böyle bir durumda Türkiye'nin otomatik olarak İran'a karşı harekete geçeceği yorumunun doğru olmadığını belirtti.

Fatih Erbakan'ın Mekke Anlaşması'nı ABD'nin bölgesel politikalarıyla ilişkilendiren sözlerine de karşı çıkan Karahasanoğlu, anlaşmanın İsrail'den gelebilecek saldırılara karşı caydırıcılık amacı taşıyabileceğini ifade etti.

Karahasanoğlu yazısını, “Allah hepimize, Müslüman firaseti versin” sözleriyle tamamladı.

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Yorumlar

Adem

Hain muhalefette tabii karsi çikacak...bu hainleri 100 yildir bu milletin basina bela eden sahipleri dügmelerine basiyor...itralin,abd nin karsi çiktigina bu hainler evet diyebilirmi????k8çlarina tekmeyi yerler,arpalari kesilir ...

Ahmet Kar

Hadi Karahasanoğlu İran Suudi Arabistanı vurdu,hadi bakalım bu anlaşmanın faydalarını bize anlat.
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