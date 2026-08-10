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Gündem ABD İran savaşından çıkış yolu arıyor! Genelkurmay Başkanı Caine'den kritik uyarı
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ABD İran savaşından çıkış yolu arıyor! Genelkurmay Başkanı Caine'den kritik uyarı

Yeniakit Publisher
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ABD İran savaşından çıkış yolu arıyor! Genelkurmay Başkanı Caine'den kritik uyarı

ABD basınında Washington yönetiminin İran savaşından çıkış yolu aradığı öne sürüldü. CNN International'a göre ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, savaşın daha fazla tırmanmasının öngörülemez riskler taşıdığı yönündeki endişelerini yönetimin üst düzey isimleriyle paylaştı.

ABD ile İran arasındaki savaş ve sonrasında başlayan müzakere sürecine ilişkin Washington'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

CNN International'ın haberine göre ABD yönetimi, İran'la yaşanan çatışmadan çıkış yolu arıyor. Bu arayışın merkezindeki isimlerden birinin ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine olduğu belirtildi.

Şubat ve nisan ayları arasında iki ülke arasındaki gerilim azalırken müzakereler de devam ediyor. Ancak taraflar arasındaki çatışma sürecinin tamamen sona ermediğine dikkat çekiliyor.

Caine endişelerini yönetimin tepe isimlerine anlattı

Habere göre Dan Caine, son haftalarda savaşın geldiği noktaya ilişkin ciddi endişelerini ABD yönetiminin üst düzey isimleriyle paylaştı.

Caine'in CIA Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile özel görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

ABD Genelkurmay Başkanı'nın bu görüşmelerde savaşı yeniden tırmandırabilecek askeri hamlelerin öngörülemez riskler taşıdığı görüşünü dile getirdiği aktarıldı.

Stratejik kazanımları koruyarak çıkmak istiyor

Caine'in üzerinde durduğu formülün, gerilimi azaltırken ABD'nin savaş sırasında elde ettiğini düşündüğü stratejik kazanımları da koruyacak bir “çıkış yolu” olduğu belirtildi.

Bu yaklaşım, Washington'da savaşın daha fazla genişlemesinin doğurabileceği askeri ve siyasi sonuçların tartışıldığını ortaya koydu.

Trump kara harekâtına sıcak bakmıyor

Haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumuna ilişkin de dikkat çekici bilgiler yer aldı.

Kaynaklara göre Trump, İran'a Amerikan kara birliklerinin gönderilmesine sıcak bakmıyor.

Buna karşılık ABD Başkanı'nın yoğun hava bombardımanlarının Tahran yönetimini Washington'ın şartları doğrultusunda bir anlaşmaya zorlayabileceğine inandığı aktarıldı.

Washington'daki çıkış stratejisi arayışının ABD-İran müzakerelerine nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

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