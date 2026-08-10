Netanyahu'dan Gazze planında geri adım sinyali! Kushner'a "Şans vermeye hazırım" dedi

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin diplomatik trafik sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumuna ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ABD muhabiri Barak Ravid'in İsrailli bir kaynağa dayandırdığı habere göre Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile telefonda görüştü.

Görüşmenin ana gündemini Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için hazırlanan 15 maddelik plan oluşturdu.

"Plana şans vermeye hazırım"

Habere göre Netanyahu, Hamas'ın silah bırakacağına inanmadığını belirtmesine rağmen 15 maddelik plana şans vermeye hazır olduğunu Kushner'a iletti.

Netanyahu'nun bu kapsamda Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının azaltılması ve İsrail ordusunun "Sarı Hat"ın batısına doğru ilerlememesi konusunda taahhütte bulunduğu öne sürüldü.

Söz konusu iddia, Netanyahu'nun kamuoyuna yaptığı açıklamalardaki sert tutumuyla Kushner'a verdiği öne sürülen mesaj arasındaki fark nedeniyle dikkat çekti.

Barış Kurulu'ndan İsrail'e "Sarı Hat" çağrısı

Kanal 12'nin internet sitesi N12'de yayımlanan haberde Gazze Barış Kurulu'nun da İsrail yönetiminden 15 maddelik plana fırsat tanımasını istediği belirtildi.

Kurulun İsrail ordusunun mevcut aşamada Sarı Hat'taki pozisyonunu korumasını ve askerlere doğrudan bir tehdit bulunmadığı sürece hattın ötesine ateş açılmamasını talep ettiği aktarıldı.

Netanyahu bir gün önce "Kabul etmedik" demişti

Netanyahu'nun Kushner'a verdiği öne sürülen mesaj, bir gün önce yaptığı açıklamalarla da çelişiyor.

İsrail Başbakanı, İsrail'in 15 maddelik planı kabul etmediğini savunmuş ve Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze'den çekilmeyeceklerini söylemişti.

Netanyahu buna rağmen ABD yönetimiyle görüşmelerin devam ettiğini belirtmişti.

Hamas ikinci aşamanın yol haritasına olumlu yaklaştı

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ise Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının hayata geçirilmesine yönelik ayrıntılı yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucular tarafından ikinci aşamanın tamamlanması amacıyla sunulan önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas'tan İsrail'e şart

Hamas, ikinci aşamaya geçilebilmesi için İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan başlıklara ilişkin açık bir takvim hazırlanması gerektiğini vurgulamıştı.

İkinci aşamanın uygulanmasının İsrail'in ateşkesin ilk aşamasındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğu belirtilmişti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak amacıyla kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Ateşkes 10 Ekim 2025'te başlamıştı

Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma esir takası ile Gazze'ye insani yardımların artırılmasını öngörmesine rağmen İsrail'in saldırıları ve bölgeye yardım girişine yönelik kısıtlamaları devam etmişti.