Kur'an'da zeytinyağı övülüyor, Harvard doğruluyor: Günde 7 gram kalbi, de beyni de daha güçlü yapıyor

ZEYTİNYAĞININ SAĞLIĞA FAYDALARI Kalp ve damar sağlığını destekler: Zeytinyağı, başta oleik asit olmak üzere tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Düzenli ve dengeli tüketildiğinde LDL olarak bilinen kötü kolesterolün kontrol altında tutulmasına, HDL olarak adlandırılan iyi kolesterolün korunmasına ve damar sağlığının desteklenmesine katkı sağlayabilir. İçeriğinde bulunan polifenoller ile E ve K vitaminleri, vücudu serbest radikallerin oluşturabileceği oksidatif strese karşı destekler. Böylece hücrelerin korunmasına ve yaşlanma sürecinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Zeytinyağında bulunan oleokantal adlı doğal bileşen, anti-inflamatuar özellikleriyle dikkat çeker. Bu özelliği sayesinde vücuttaki iltihabi süreçlerin azaltılmasına ve eklem sağlığının desteklenmesine katkıda bulunabilir. Zeytinyağı bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Dengeli tüketimi sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını desteklerken kabızlık sorununa karşı da fayda sağlayabilir. Akdeniz tipi beslenmenin önemli parçalarından biri olan zeytinyağı, insülin duyarlılığının desteklenmesine ve kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle tip 2 diyabet riskinin azaltılmasını hedefleyen sağlıklı beslenme modellerinde sıklıkla yer alır. E vitamini ve skualen içeren zeytinyağı, cildin nem dengesinin korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda cilt bariyerini ve saçların daha sağlıklı görünmesini destekleyen besleyici bileşenler içerir. İbn Haldun, Mukaddime adlı eserinde arpa, zeytin ve hurma gibi sade gıdalarla beslenen toplumların kıtlığa ve açlığa karşı lüks ve yağlı gıdalar tüketen toplumlara göre çok daha dayanıklı olduğunu belirtir.