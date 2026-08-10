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Kur'an'da zeytinyağı övülüyor, Harvard doğruluyor: Günde 7 gram kalbi, de beyni de daha güçlü yapıyor

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Kur'an'da zeytinyağı övülüyor, Harvard doğruluyor: Günde 7 gram kalbi, de beyni de daha güçlü yapıyor

Kur'an-ı Kerim'de övülen zeytinyağının faydaları tıp literatüründe geniş yer buluyor. Harvard Üniversitesi'nin 2022 yılında yayımladığı 28 yıllık tıp araştırması, günde 7 gramdan fazla zeytinyağı tüketmenin kalp ve beyin sağlığı üzerindeki koruyucu etkisini rakamlarla ortaya koyuyor. Kalp ve beyin rahatsızlığı duyan işte zeytinyağının faydaları ve zeytinyağıyla ilgili araştırma sonuçları…

#1
Foto - Kur'an'da zeytinyağı övülüyor, Harvard doğruluyor: Günde 7 gram kalbi, de beyni de daha güçlü yapıyor

Nur Suresi'nde dikkat çekilen ve Tıbbın öncüsü İbn Haldun tarafından önerilen zeytinyağının sağlığa etkileri bilimsel verilerle sabit. zeytinyağının sağlığa etkileri bilimsel verilerle sabit. Harvard'ın 2022'de yayımlanan ve 90 bini aşkın kişinin verilerine dayanan çalışması, düzenli zeytinyağı tüketiminin kalbi ve beyni koruduğunu gösteriyor.

#2
Foto - Kur'an'da zeytinyağı övülüyor, Harvard doğruluyor: Günde 7 gram kalbi, de beyni de daha güçlü yapıyor

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen araştırmada, 60 binden fazla kadın ile 31 binden fazla erkeğin yaklaşık 28 yıllık sağlık verileri değerlendirildi. Çalışmanın sonuçları Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayımlandı.

#3
Foto - Kur'an'da zeytinyağı övülüyor, Harvard doğruluyor: Günde 7 gram kalbi, de beyni de daha güçlü yapıyor

Araştırmaya göre, günlük 7 gramdan fazla, yani yaklaşık yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketen kişilerde: Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riski daha düşük, Kansere bağlı ölüm riski daha düşük, Alzheimer ve demans gibi nörodejeneratif hastalıklara bağlı ölüm riski ) daha düşük, Solunum yolu hastalıklarına bağlı ölüm riski ise daha düşük gözlemlendi.

#4
Foto - Kur'an'da zeytinyağı övülüyor, Harvard doğruluyor: Günde 7 gram kalbi, de beyni de daha güçlü yapıyor

Beslenme ve kalp sağlığı üzerine gerçekleştirilen geniş kapsamlı çalışmalardan biri olan PREDIMED araştırmasında, natürel sızma zeytinyağı bakımından zengin Akdeniz tipi beslenmenin sağlık üzerindeki etkileri değerlendirildi. Araştırma sonuçlarına göre, günlük ortalama 4 yemek kaşığı natürel sızma zeytinyağı tüketilen Akdeniz diyetini uygulayanlarda, düşük yağ içeren bir beslenme programını takip edenlere kıyasla kalp krizi, inme ve kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümden oluşan birleşik risk yaklaşık yüzde 30 daha düşük bulundu.

#5
Foto - Kur'an'da zeytinyağı övülüyor, Harvard doğruluyor: Günde 7 gram kalbi, de beyni de daha güçlü yapıyor

ZEYTİNYAĞININ SAĞLIĞA FAYDALARI Kalp ve damar sağlığını destekler: Zeytinyağı, başta oleik asit olmak üzere tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Düzenli ve dengeli tüketildiğinde LDL olarak bilinen kötü kolesterolün kontrol altında tutulmasına, HDL olarak adlandırılan iyi kolesterolün korunmasına ve damar sağlığının desteklenmesine katkı sağlayabilir. İçeriğinde bulunan polifenoller ile E ve K vitaminleri, vücudu serbest radikallerin oluşturabileceği oksidatif strese karşı destekler. Böylece hücrelerin korunmasına ve yaşlanma sürecinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Zeytinyağında bulunan oleokantal adlı doğal bileşen, anti-inflamatuar özellikleriyle dikkat çeker. Bu özelliği sayesinde vücuttaki iltihabi süreçlerin azaltılmasına ve eklem sağlığının desteklenmesine katkıda bulunabilir. Zeytinyağı bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Dengeli tüketimi sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını desteklerken kabızlık sorununa karşı da fayda sağlayabilir. Akdeniz tipi beslenmenin önemli parçalarından biri olan zeytinyağı, insülin duyarlılığının desteklenmesine ve kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle tip 2 diyabet riskinin azaltılmasını hedefleyen sağlıklı beslenme modellerinde sıklıkla yer alır. E vitamini ve skualen içeren zeytinyağı, cildin nem dengesinin korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda cilt bariyerini ve saçların daha sağlıklı görünmesini destekleyen besleyici bileşenler içerir. İbn Haldun, Mukaddime adlı eserinde arpa, zeytin ve hurma gibi sade gıdalarla beslenen toplumların kıtlığa ve açlığa karşı lüks ve yağlı gıdalar tüketen toplumlara göre çok daha dayanıklı olduğunu belirtir.

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