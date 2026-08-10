Trump’ın yakınında alarm! Yasaklı hava sahasına girdiler: F-16’lar havalandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın bulunduğu New Jersey eyaletinde dikkat çeken bir hava sahası ihlali yaşandı.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Trump’ın Bedminster kentindeki golf kulübünde düzenlenen turnuvaya katıldığı sırada bölgede uygulanan geçici uçuş kısıtlamalarının iki uçak tarafından ihlal edildiğini açıkladı.

F-16’lar havalandı

Hava sahası ihlalinin tespit edilmesinin ardından F-16 savaş uçakları harekete geçirildi.

NORAD tarafından yapılan açıklamaya göre F-16’lar, geçici olarak uçuşa kapatılan hava sahasına giren iki uçağa müdahale etti.

Savaş uçaklarının söz konusu uçaklara eşlik ettiği ve güvenli şekilde yasaklı hava sahasının dışına çıkmalarını sağladığı bildirildi.

İhlalin nedeni araştırılacak

İki uçağın Trump’ın bulunduğu bölgedeki hava sahasına neden girdiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

NORAD, olayın pilotların yaptığı bir hata sonucu meydana gelip gelmediğinin belirlenmesinin ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) yetkisinde olduğunu bildirdi.

Komutanlık ayrıca pilotlara uçuş öncesinde FAA tarafından yayımlanan geçici hava sahası kısıtlamalarını ve güncellemeleri kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Beyaz Saray sessiz kaldı

Trump’ın bulunduğu bölgede yaşanan ve F-16’ların müdahalesine neden olan olayla ilgili Beyaz Saray’dan açıklama gelmedi.

Beyaz Saray’ın konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermediği belirtildi.

Trump’ın ise pazar günü ilerleyen saatlerde Bedminster’dan uçakla Washington’a dönmesinin planlandığı aktarıldı.