Benzine peş peşe zam! Gece yarısı tabelalar yine değişecek

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik hız kesmiyor. Küresel petrol ve ürün fiyatlarındaki değişim ile enerji piyasalarındaki dalgalanma Türkiye'deki pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Benzinin litre fiyatına geçtiğimiz günlerde 1,06 TL zam yapılmasının ardından sürücüleri üzecek yeni bir zam beklentisi daha ortaya çıktı.

Gece yarısı 1,56 TL zam bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin ürün fiyatında pazartesi gece yarısından itibaren 2,08 TL'lik artış bekleniyor.

Ancak söz konusu artışın tamamının pompaya yansımayacağı belirtiliyor.

Mevcut hesaplamalara göre 2,08 TL'lik ürün fiyatı artışının 1,56 TL'sinin benzinin litre fiyatına yansıması bekleniyor.

Zammın kesinleşmesi halinde akaryakıt istasyonlarının fiyat tabelaları gece yarısıyla birlikte bir kez daha değişecek.

Birkaç günde 2,62 TL zam

Benzine geçtiğimiz günlerde gelen 1,06 TL'lik artış ile beklenen 1,56 TL'lik yeni zam birlikte hesaplandığında sürücünün karşı karşıya kaldığı toplam artış litre başına 2,62 TL'ye ulaşacak.

Böylece benzin fiyatları yalnızca birkaç gün içerisinde iki kez yükselmiş olacak.

50 litrelik depo 131 TL daha pahalıya dolacak

Peş peşe gelen zamların sürücünün cebine etkisi de dikkat çekiyor.

Toplam 2,62 TL'lik artış üzerinden hesaplandığında 50 litrelik bir benzin deposunun maliyeti yaklaşık 131 TL artacak.

Yeni zammın pompaya yansıması halinde özellikle aracını tamamen dolduran sürücüler fiyat artışını doğrudan hissedecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor ve böylece KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatının hesaplanmasında ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kuru takip ediliyor. Belirli bir fiyat değişiminin oluşmasıyla gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.