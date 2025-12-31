Yurt dışı çıkış harcı 1250 TL oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, 2026 yılında maktu harçlar ve vergiler yüzde 18,95 oranında artırıldı. Yeni yıla sayılı saatler kala duyurulan bu düzenleme, seyahatten iletişime, akaryakıttan Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) kadar birçok kalemi etkiliyor.

Yeni tarifeyle birlikte yurt dışına çıkış harcı 1250 TL olarak belirlendi. Vatandaşların her ay faturasına yansıyan Özel İletişim Vergisi ise 700 TL’ye çıkarıldı. Damga vergisi ve diğer maktu harçlar da yeniden değerleme oranında zamlandı.

Tüm bu değişiklikler 1 Ocak 2026 sabahı itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.