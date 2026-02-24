  • İSTANBUL
Zehir tacirlerine Eskişehir'de dev darbe! Milyonlarca kaçak makaron ve tütün ele geçirildi!

Zehir tacirlerine Eskişehir'de dev darbe! Milyonlarca kaçak makaron ve tütün ele geçirildi!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını hiçe sayarak haksız kazanç peşinde koşan kaçakçılara yönelik dev bir operasyona imza attı. Kent genelinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, piyasaya sürülmeye hazırlanan 5 milyon 800 bin adet bandrolsüz boş makaron ile 60 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirilerek büyük bir vergi kaybının önüne geçildi.

Eskişehir’de polisin operasyonu sonucu 5 milyon 800 bin adet bandrolsüz boş makaron, 60 bin adet doldurulmuş makaron, 205 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Eskişehir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla, kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Ekiplerce yapılan operasyon kapsamında; 5 milyon 800 bin adet bandrolsüz boş makaron, 60 bin adet doldurulmuş makaron, 205 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirildi. Polis tarafından 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

