Başkan Erdoğan'dan net mesaj! "Vatan hainlerine geçit yok, huzuru bozanın tepesine bineriz!"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı şerifimizi kutluyorum.

Mukaddes bildiğimiz bütün değerler adına şehadete ulaşan vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Gazilerimizi selamla anıyorum. Tüm anne babalarımızın ellerinden öpüyorum.

Yurt dışı görevini yapan, nöbet tutan, gerektiğinde canını feda edecek olan tüm personellerimize selamlarımı iletiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Milletimizin dirliği, aynı zamanda milletimizin birliğidir. Ucunda şehadet olsa bile hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan birliğimizi ve dirliğimizi koruyan güvenlik güçlerimizdir.

Emniyet güçlerimiz yakın tarihlerde başka ülkelerle karşılaştırılmayacak şekilde başarılara ulaşmıştır. Terör örgütlerine, zehir tüccarlarına çetelere nefes aldırmayan, göz açtırmayan sizlersiniz.

Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik kökü dışardaki yapılarla mücadele eden sizlersiniz. Bukalemun gibi sürekli renk değiştiren omurgasız vatan hainlerine geçit vermeyen güvenlik güçlerimizdir. İnsanımızın huzurunu kim bozarsa tepelerine binmeye devam edeceğiz.

Her gün yeni bir gerilimin baş gösterdiği coğrafyamızda her hamlemizi incelikle planlıoyruz. Bölge olarak sadece ayyıldızlı bayrağımızın gölgesini bilir ve tanırız. Yeryüzünde en güvenli yer bayrağımızın huzur veren gölgesidir. İnşallah bölgemizde kargaşa ve kaos çıkarılmasına izin vermeyeceğiz.

Türkiye bugün yakın tarihinde hiç olmadığı kadar güçlüdür. İnisiyatif ve irade sahibidir. Bugün ülkemizin her karışında huzur ve emniyet hakim. Türkiye'nin batısı ne kadar güvenliyse doğusu da o kadar güvenlidir.

Terör riski ortadan kalktıkça Türk, Kürt, Arap fark etmeksizin aziz milletimizin her bir ferdi kazanıyor. Türkiye farklı bir ligin oyuncusu haline geliyor."