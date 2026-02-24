  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Almanya'dan Çin itirafı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Merz "Artık kimse Çin'i görmezden gelemez" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, artık kimsenin Çin'i görmezden gelemeyeceğini ve büyük küresel siyasi sorunların Pekin dahil edilmeden çözülemeyeceğini söyledi.

Friedrich Merz Çin'e gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamada, "Çin büyük güçler arasına yükselmiştir. Çin politikamızda bu da göz önüne alınmalıdır. Artık kimse Çin'i görmezden gelemez. Günümüzde, büyük küresel siyasi sorunlar Pekin dahil edilmeden çözülemez." dedi.

Bugünün büyük krizlerini ve savaşlarını sona erdirmek için işbirliğinin elzem olduğunu vurgulayan Şansölye Merz, "Bu, 4 yıl süren Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını sona erdirmek için gösterdiğimiz çabalar için de geçerlidir. Çin bu konuda büyük bir etki gücüne sahiptir ve bu konuda önemli bir faktör olacaktır. Pekin'in sesi Moskova'da da duyulmaktadır. Ziyaretim sırasında bu konuyu görüşmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Almanya Başbakanı Çin'in, Pasifik'te düzen, barış ve güvenlik için de belirleyici bir faktör olduğunu belirtti.

Çin ziyaretinde beş ilkeye odaklanmak istediğini aktaran Merz, bunları akıllı Çin politikası, risk azaltma, rekabet ve şeffaflık, küresel krizlerin Çin’siz çözülemeyeceği gerçeği ile Çin politikasının Avrupa bağlamına yerleştirilmesi olarak sıraladı.

Başbakan Merz, Çin ile "risk azaltma" politikası izlemek istediklerinin altını çizerek, "Bu sadece Çin için değil, genel olarak geçerlidir. Ancak bunu Çin'den kopmakla ilişkilendirmek bir hata olur. Böyle bir politika izlersek, sadece kendimize zarar veririz. Ekonomik fırsatlarımızı iyileştirmek yerine, onları mahvederiz. Bu, dünyamızı daha güvenli hale getirmez ve küresel görevleri birlikte ele alma fırsatını kaçırırız." ifadelerini kullandı.

“Avrupa’nın mesajı nettir.” diyen Merz, Çin ile dengeli, güvenilir, kurallara dayalı ve adil bir ortaklık istediklerini söyledi.

Merz, “Bir at gücünü tek başına değil, diğerleriyle birlikte arabayı çekerek gösterir.” şeklindeki Çin atasözüne vurgu yaparak, ziyaretinden beklentisinin ortak hareket ve karşılıklı kazanım olduğunu kaydetti.

