Meteoroloji’den 17 ile uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca sürecek yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci’nin yaptığı değerlendirmelere göre, yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak; ancak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek. Çarşamba günü itibarıyla Doğu Anadolu’nun güneydoğusu hariç tüm yurtta yağış beklendiği vurgulanırken, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz’de yağışların yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL VE ANKARA’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENTİSİ

Büyükşehirlerdeki hava durumu tahminlerini de paylaşan Özdemirci, İstanbul’da yarın etkili olacak yağmurlu havanın, perşembe günü yerini karla karışık yağmura bırakacağını ve sıcaklıkların düşeceğini ifade etti. Ankara’da ise yarın karla karışık yağmur, perşembe günü ise sıcaklık düşüşüyle birlikte hafif kar yağışı görülecek. İzmir’de yarın beklenen yağışlı havanın ardından perşembe ve cuma günleri parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Cuma günü itibarıyla yağışların yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

17 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı 17 il için "sarı kodlu" uyarı yayımladı. Listede Adana, Bolu, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce yer alıyor. Yetkililer, bu illerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmalarını istedi.