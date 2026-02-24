Zelenskiy’den “Drujba” çıkışı! "Boru hattına saldırıyı Rusya yaptı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev’de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa’ya Rus petrolü taşıyan “Drujba” boru hattına yönelik saldırının sorumlusunun Rusya olduğunu belirtti.

“AB mevzuatındaki değişiklikleri görüştük”

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıl dönümü vesilesiyle Kiev'de temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ortak basın toplantısı düzenledi. Avrupalı yetkililer ile görüşmesinde Rusya'ya yönelik yaptırımları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Rus tankerlerini durdurmaya ve taşıdıkları petrole el koymaya imkan sağlayacak AB mevzuatındaki değişiklikleri görüştük. Bu mümkün." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini onaylaması için çalışmaları sürdürdüğünü anımsatarak, "20. yaptırım paketinin güçlü ve etkili olmasını, en kısa sürede kabul edilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, Macaristan'ın Ukrayna’ya yönelik 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edebileceği yönündeki açıklamalarına da değindi.

Saldırı 27 Ocak’ta gerçekleşti

Macaristan'ın, kendileri için kritik önem taşıyan "Drujba" boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatının durdurulmasından sonra Ukrayna'yı, bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmakla suçladığını anımsatan Zelenskiy, boru hattına saldırıyı Rusya'nın düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın, Rusya'nın saldırısı nedeniyle hasar gören boru hattıyla ilgili sorumluluk alamayacağını dile getirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın konu ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Orban, Putin'le görüşmeli. Belki de enerji konusunda bir ateşkes veya buna benzer bir konu hakkında konuşmalı." dedi.

Zelenskiy, ülkesinin AB ile entegrasyonu sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.