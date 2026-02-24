Başkan Öntürk’ten “Türkiye Hatay’ı geri vermeli” diyen Rubin’e net cevap: Gel de al

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, yeminli Türkiye düşmanı Michael Rubin’in yersiz ve zamansız mesajını sosyal medya hesabından paylaşarak kısa bir cevap verdi: Gel de al!

“HATAYLILAR ONU ALIR HATAY SOSLU TAVUK DÖNER YAPAR”

Mehmet Öntürk’ün paylaşımının altında binlerce Rubin’e tepki yorumları gelirken, yorumların arasında en ilgi çekeni ise “Aç tavuk kendini buğday ambarında görür. Hataylılar da onu alır Hatay soslu tavuk döner yapar” şeklindeki yorum oldu.