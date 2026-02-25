  • İSTANBUL
MGM'den denizlerde fırtına uyarısı
Yerel

MGM'den denizlerde fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
MGM'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizlerde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizlerde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (İnebolu-Sinop) rüzgar, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek. Fırtına öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'de ise rüzgar, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

