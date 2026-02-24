  • İSTANBUL
Dünya Ajanslar son dakika koduyla duyuruyor! Meyve-sebze haline helikopter düştü
Dünya

Ajanslar son dakika koduyla duyuruyor! Meyve-sebze haline helikopter düştü

Bir helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle meyve sebze haline düştüğü bildirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Dorçi kentinde bir helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle meyve sebze haline düştüğü bildirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.
İran devlet televizyonu, düşen helikopterin görüntülerini yayımladı.
Görüntülerde, helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği görülüyor.
Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.

