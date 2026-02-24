Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı

Sağlık Bakanlığı, Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 26 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ndeki hasta yoğunluğunu azaltmak için doktor Alnur Karaköse’yi burada görev yapan doktorlar Eralp Atay ve Mesut Amanak'ın yanında görevlendirdi.

Görev yerine eşyalarıyla gelen kadın doktor, kısa süre sonra krizle karşılaştı.

Merkezde daha önce görev yapan iki doktor, aile hekimliği için bugüne kadar yaklaşık 7 milyon 500 bin TL masraf yaptıklarını öne sürerek, bu tutarın 2 buçuk milyon lirasını yeni doktordan talep etti. Daha sonra 1 milyon 600 bin liraya düşürülen bu miktarı kadın doktor açıklama kısmına paranın ne için istendiğini yazarak iki doktorun hesabına havale etti.

PARAYI ELDEN İSTEDİLER

Ancak para iki doktor tarafından kadın doktora geri gönderildi. Gerekçe olarak yapılan harcamalara ilişkin faturaların bulunmadığı ve giderlerin karar defterine işlenmediği öne sürülerek, ödemeyi elden yapmasını istediler. Bu durumu kabul etmeyen kadın doktora mobbing başladı.

Önce kadın doktorun odasındaki klima ve internet bağlantısını kestiler. Ardından hastaların sıra almasını sağlayan kiosk cihazını kapatıp kadın doktorun tuvalete gitmesini önlemek için kapıları kilitlediler. Son olarak ise bir elektrikçi çağrılarak doktorun odasının elektriğini tamamen kestiler.

HASTALARINA DA BAKMADILAR

Kan alma odasını dahi kullandırmayan 2 doktor böylece kadın doktorun şikayet etmeden sessizce aile sağlığı merkezini terk edeceklerini düşündü. Kadın doktora yapılan mobbing nedeniyle yaklaşık bin 400 hastaya sağlık hizmeti verilmesini de engellendiler. Yaşananlara daha fazla katlanamayan doktor Alnur Karaköse durumu İl Sağlık Müdürlüğüne şikayet edince olay Aydın'da gündem oldu.

Üstelik kadın doktorun eğitimde olduğu gün kadın doktora kayıtlı tüm hastalara hizmet verilmediğinin tespit edilmesi üzerine iki doktor hakkında idari işlem başlatıldı. Yapılan tüm incelemeler sonucunda Doktor Eralp Atay ve Doktor Mesut Amanak görevlerinden uzaklaştırılarak açığa alındı.