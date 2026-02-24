Kayserispor'da kan değişimi! Teknik direktör Radomir Djalovic ile yollar resmen ayrıldı!
Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Zecorner Kayserispor, alınan sonuçların ardından teknik direktör Radomir Djalovic ile vedalaştı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan resmi açıklamada, Djalovic ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.
Kayserispor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.