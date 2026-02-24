  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Bizimkiler dizisinde Merve Kavakçı'ya atılan iftiralar ve eski Türkiye'nin vesayetçi yüzü! Eskiyi görmek isteyen açsın izlesin AK Partili Adem Yıldırım'dan o bildiriye sert tepki! "Laiklik kılıfı altında millet ve din düşmanlığı yapıyorlar!" Fransa ile ABD arasında "diplomatik kriz"! Büyükelçi çağrıldı ama gitmedi Tüm dünya bu görüşmeyi bekliyordu! KKTC ve GKRY liderleri ilk kez bir araya geldi Vahdet Vakfı’ndan seküler yobazlara tepki! “Anadolu’nun mayası İslam’dır” Ekonomide 'güven' meyvesini veriyor: Bakan Şimşek enflasyonda 'düşüş' rotasını çizdi Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak... AB'nin jeopolitik rotasında kilit rol oynuyoruz Tek şansları Türkiye
Gündem Kayserispor'da kan değişimi! Teknik direktör Radomir Djalovic ile yollar resmen ayrıldı!
Gündem

Kayserispor'da kan değişimi! Teknik direktör Radomir Djalovic ile yollar resmen ayrıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kayserispor'da kan değişimi! Teknik direktör Radomir Djalovic ile yollar resmen ayrıldı!

Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Zecorner Kayserispor, alınan sonuçların ardından teknik direktör Radomir Djalovic ile vedalaştı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan resmi açıklamada, Djalovic ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı.

Kayserispor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Alanyaspor’da Galatasaray maçı hazırlığı başladı
Alanyaspor’da Galatasaray maçı hazırlığı başladı

Spor

Alanyaspor’da Galatasaray maçı hazırlığı başladı

Atıcılık Sporuna Güçlü Destek
Atıcılık Sporuna Güçlü Destek

Spor

Atıcılık Sporuna Güçlü Destek

Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Spor

Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23