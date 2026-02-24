  • İSTANBUL
14 kişi öldü onlarca kayıp var... O ülke sel felaketiyle boğuşuyor!
Dünya

14 kişi öldü onlarca kayıp var... O ülke sel felaketiyle boğuşuyor!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
14 kişi öldü onlarca kayıp var... O ülke sel felaketiyle boğuşuyor!

Şiddetli yağışın vurduğu Brezilya’da kent sular altında kaldı. Sel ve toprak kaymalarında en az 14 kişi yaşamını yitirdi, en az 17 kişi kayboldu, yüzlerce kişi evsiz kaldı.

Brezilya’nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora kentinde günlerdir etkili olan sağanak, felakete dönüştü. Juiz de Fora kentinde yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kentte saatler süren yoğun arama çalışmalarının ardından 9 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 17 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Kurtarılanlara olay yerinde psikolojik destek sağlandı. Sel nedeniyle evsiz kalan 440 kişi, barınaklara dönüştürülen spor salonları ve okullara yerleştirildi. Belediyeye bağlı tüm okullarda eğitime ara verildi.

 

Juiz de Fora Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kentte sel ve toprak kaymaları nedeniyle afet durumu ilan edildiği ve destek sağlamak üzere federal ve eyalet kurumlarının bölgeye çağrıldığı belirtildi.

 

Okullarda eğitime ara verildi

Kent yetkilileri, Şubat ayında kaydedilen yağış miktarının 584 milimetreyi aşarak mevsim normallerinin iki katına çıktığını, bunun da konutlar ile iş yerlerinde meydana gelen hasarı daha da artırdığını belirtti. Yetkililer, halkın güvenliğini öncelik göstererek belediyeye bağlı tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Çevre mahalleleri şehir merkezine bağlayan köprüler, yapısal çökme riski nedeniyle kapatıldı.

 

İtfaiye ekipleri, sel ve toprak kaymalarının ardından oluşan enkazı kaldırmak ve göçük altında kalanlara ulaşmak için özel ekipmanlarla çalışmalarını sürdürürken, suya doymuş zeminin kaymaları artırdığını belirtti.

