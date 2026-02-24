Süleymaniye’de kritik zirve! KYB lideri Talabani, ABD’li heyet ve Mazlum Abdi ile bir araya geldi!

Irak’taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Irak başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldı.

Talabani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bafel Talabani, Süleymaniye’de Barrack ve terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

Görüşmede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı KYB’li Kubad Talabani ile ABD’nin Bağdat Maslahatgüzarı Joshua Haris de hazır bulundu.

Talabani ile Barrack’ın Irak başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği görüşmede, kurulması beklenen Irak hükümeti konusunun da geniş yer aldığı belirtildi.

Bağdat'ta hükümetin kurulmasınının önündeki engellerin aşılması için ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda hemfikir olan taraflar, Irak'ın müreffeh ve egemen bir ülke olarak kalması gerektiğinin altını çizdi.

Talabani ve Barrack, IKBY hükümetinin kurulması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Diğer yandan, Talabani, Barrack ve Abdi’nin katıldığı ortak toplantıda da Suriye’deki son durum ele alındı.

Söz konusu görüşmede, taraflar, “tüm bileşenlerine saygı duyan bir Suriye'ye duyulan ihtiyacı teyit etti ve Suriye'nin bölgede ve uluslararası toplumda yapıcı bir ülke haline gelmesine yardımcı olmak için birlikte çalışacaklarını” belirtti.