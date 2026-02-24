  • İSTANBUL
Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bölgede barut fıçısının fitili ateşlenirken Beyaz Saray’da Kongre liderlerini acil koduyla topladı. Temsilciler Meclisi ve Senato’nun en üst düzey isimlerine İran konusundaki son istihbarat raporlarını sunan Rubio’nun, toplantıda CIA Direktörü John Ratcliffe ile birlikte Trump yönetiminin askeri harekat dahil tüm seçeneklerini masaya yatırdığı öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Beyaz Saray'da düzenlenecek toplantıda Kongre liderlerine İran konusunda kapsamlı bir brifing vereceği bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Rubio'nun Beyaz Saray'da vereceği brifingin yerel saatle 15.00'te (TSİ 23.00) başlayacağı kaydedildi.

Temsilciler Meclisi ve Senato liderleriyle iki meclisin istihbarat komitelerinin üst düzey üyelerinin katılacağı brifingde Rubio'nun, İran'la ilgili son duruma ilişkin güncel bilgileri paylaşacağı ve Trump yönetiminin seçeneklerini gündeme getireceği belirtildi.

Öte yandan Axios'un haberinde, söz konusu toplantıya CIA Direktörü John Ratcliffe'in de katılacağı iddia edildi.

 

ABD Dışişleri Bakanlığının kamuya açık programında Rubio'nun belirtilen saatte bir brifinginin olduğu bilgisi yer alırken, toplantının içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Brifing, son haftalarda ABD uçak gemileri ve bombardıman uçaklarının Orta Doğu'ya konuşlandırılmasının ardından gerilimin önemli ölçüde artmasıyla birlikte düzenleniyor.

Umman'ın arabuluculuğunda üçüncü tur dolaylı nükleer görüşmelerin perşembe günü Cenevre'de yapılması planlanıyor ve Tahran'ın Amerikalılara bir taslak teklif sunması bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasiyi öncelikli gördüğünü, ancak askeri harekatı da bir seçenek olarak masada tuttuğunu ifade etmişti.

 

