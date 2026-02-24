Katar ve Pakistan arasında dev iş birliği! Doha'daki zirvede savunma ve enerji için imzalar atıldı!

  • İSTANBUL
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslar kapsamında başkent Doha’ya gelen Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki sarsılmaz bağları daha da güçlendirdi. Savunma sanayii, enerji ve ekonomi başta olmak üzere stratejik ortaklığın derinleştirilmesinin masaya yatırıldığı görüşmede, İslam coğrafyasının iki güçlü aktörü el sıkıştı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gelen Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Katar Emirlik Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Katar ile Pakistan arasındaki işbirliği ele alınarak savunma, ekonomi, ticaret, yatırım ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut ortaklığın güçlendirilmesi ve geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesine yönelik çabaları ele aldı.

İki ülke, ikili ve uluslararası düzeyde barış ve yapıcı iş birliğini desteklemek amacıyla koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Şahbaz ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya geldi.

 

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Katar ile Pakistan arasındaki işbirliği ilişkileri ve bu ilişkilerin desteklenerek daha da güçlendirilmesi imkanları ele alındı.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak ilgi alanına giren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Al Sani, görüşmede Katar’ın, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik tüm çabalara tam destek verdiğini vurguladı.

