Alexander Sörloth hat-trick yaptı! Club Brugge'ü geçen Atletico Madrid, devler liginde son 16 turunda

Belçika temsilcisi Club Brugge geçen İspanyol ekibi Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Norveçli golcü Alexander Sörloth mücadelede hat-trick yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Atletico Madrid, evinde Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaştı.

İlk maçta 3-3 beraberlikle sahadan ayrılan Atletico, ikinci maçta 23. dakikada 1-0 öne geçti.

 

Sörloth hat-trick yaptı 

Sörloth'un golüne Brugge ekibi 36'da Joel Ordonez ile karşılık verdi. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçta Atletico, 2. yarıya da golle başladı.

Johnny Cardoso'nun golüyle ikinci kez öne geçen Diego Simeone'nin öğrencileri 76'da Sörtloth ile bir gol daha buldu.

Alexander Sörloth, 87. dakikada farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.

Norveçli golcü böylelikle hat-trick yapma başarısı gösterdi. İspanyol ekibi müsabakayı 4-1'lik skorla kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

