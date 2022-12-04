  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Yürek Çıkmazı! Diziye transfer dengeleri değişecek! Mehmet Aslantuğ Yürek çıkmazı oyuncu kadrosuna dahil oldu
Medya

Yürek Çıkmazı! Diziye transfer dengeleri değişecek! Mehmet Aslantuğ Yürek çıkmazı oyuncu kadrosuna dahil oldu

Yürek çıkmazına usta ismin katılmasıyla dengeler değişecek. Mehmet Aslantuğ Yürek Çıkmazı'nın oyuncu kadrosuna dahil oldu. TRT'nin Gold Film imzalı Yürek Çıkmazı dizisi sezonun en bomba transferini gerçekleştirdi. Yeni dizi transferi bomba etkisi yapacak...

Yeniakit Publisher
2022-12-04 09:51:00 - 2022-12-04 10:07:24
Yürek Çıkmazı! Diziye transfer dengeleri değişecek! Mehmet Aslantuğ Yürek çıkmazı oyuncu kadrosuna dahil oldu

TRT 1’in her salı akşamı ekrana gelen, duygu yüklü öyküsü ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi etkileyen dizisi Yürek Çıkmazı’nın kadrosu genişliyor. Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ’un sürpriz bir karakter ile dahil olduğu dizi, aile içi şiddetin gölgesinde yaşanan büyük bir dramı anlatıyor.

Başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta’nın paylaştığı projede Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Yönetmen koltuğunda usta isim Serdar Gözelekli'nin oturduğu dizinin senaryosunu ise Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor.

Yürek Çıkmazı her salı saat 20.00'de TRT 1’de “

'Yürek çıkmazı' Cennet’in büyük sırrı ne? Yürek Çıkmazı hangi gün? Yürek Çıkmazı ne zaman, Yeni bölüm ne zaman?
'Yürek çıkmazı' Cennet’in büyük sırrı ne? Yürek Çıkmazı hangi gün? Yürek Çıkmazı ne zaman, Yeni bölüm ne zaman?

Medya

'Yürek çıkmazı' Cennet’in büyük sırrı ne? Yürek Çıkmazı hangi gün? Yürek Çıkmazı ne zaman, Yeni bölüm ne zaman?

Edepsizlikte sınır tanımayacaklar! 'Kısmetse Olur'u' Öykü Serter sunacak: Yok artık daha neler...
Edepsizlikte sınır tanımayacaklar! 'Kısmetse Olur'u' Öykü Serter sunacak: Yok artık daha neler...

Medya

Edepsizlikte sınır tanımayacaklar! 'Kısmetse Olur'u' Öykü Serter sunacak: Yok artık daha neler...

Bomba transfer! Ömer Erdoğan keşfetti Jorge Jesus işi bitirdi! Fenerbahçe'den yılın dev transferi
Bomba transfer! Ömer Erdoğan keşfetti Jorge Jesus işi bitirdi! Fenerbahçe'den yılın dev transferi

Spor

Bomba transfer! Ömer Erdoğan keşfetti Jorge Jesus işi bitirdi! Fenerbahçe'den yılın dev transferi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23