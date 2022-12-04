Yürek Çıkmazı! Diziye transfer dengeleri değişecek! Mehmet Aslantuğ Yürek çıkmazı oyuncu kadrosuna dahil oldu
Yürek çıkmazına usta ismin katılmasıyla dengeler değişecek. Mehmet Aslantuğ Yürek Çıkmazı'nın oyuncu kadrosuna dahil oldu. TRT'nin Gold Film imzalı Yürek Çıkmazı dizisi sezonun en bomba transferini gerçekleştirdi. Yeni dizi transferi bomba etkisi yapacak...
TRT 1’in her salı akşamı ekrana gelen, duygu yüklü öyküsü ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi etkileyen dizisi Yürek Çıkmazı’nın kadrosu genişliyor. Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ’un sürpriz bir karakter ile dahil olduğu dizi, aile içi şiddetin gölgesinde yaşanan büyük bir dramı anlatıyor.
Başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta’nın paylaştığı projede Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
Yönetmen koltuğunda usta isim Serdar Gözelekli'nin oturduğu dizinin senaryosunu ise Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor.
Yürek Çıkmazı her salı saat 20.00'de TRT 1’de “
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