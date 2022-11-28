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Medya 'Yürek çıkmazı' Cennet’in büyük sırrı ne? Yürek Çıkmazı hangi gün? Yürek Çıkmazı ne zaman, Yeni bölüm ne zaman?
Medya

'Yürek çıkmazı' Cennet’in büyük sırrı ne? Yürek Çıkmazı hangi gün? Yürek Çıkmazı ne zaman, Yeni bölüm ne zaman?

Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta’nın başrollerini paylaştığı, TRT 1 ekranlarının iddialı yeni dizisi Yürek Çıkmazı, 29 Kasım Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 11:48:00 - 2022-11-28 11:53:02
'Yürek çıkmazı' Cennet’in büyük sırrı ne? Yürek Çıkmazı hangi gün? Yürek Çıkmazı ne zaman, Yeni bölüm ne zaman?

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü öyküsüyle ekranlara getirdiği Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü 29 Kasım Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.

Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının öyküsünü ekranlara taşıyor.

Yürek Çıkmazı’nın 29 Kasım Salı günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak:

Halil’i üstüne salanın Seray olduğunu öğrenen Yılmaz, Birsen’i son kez uyarır. Ya kızının yularını sıkı tutacak ya da bir sonraki hatasında gözünün yaşına bakmayacaktır.

Öte yandan Halil karşı evi tutarak babasıyla arasındaki savaşın fitilini ateşler. Filler tepişirken çimenlerin ezildiğini çok iyi bilen Birsen, çocukları için bu savaşta taraf olmayı reddeder.

Feride ise hala bir avukat bulamamış, babasına sunduğu bahaneler tükenmiştir. Son çare Caner’i aramak zorunda kalır. Bu buluşma büyük yüzleşmelere sebep olurken, saklanan sırlar da ortaya dökülür. Ancak asıl büyük sır, Cennet’in üç çocuğuna bıraktığı bohçalardan birinin içinde saklıdır.

Yürek Çıkmazı beşinci bölümüyle 29 Kasım Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…

Yürek Çıkmazı 5. Bölüm Fragman Linki:

https://www.trt1.com.tr/diziler/yurek-cikmazi/fragman/5-bolum-fragmani

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