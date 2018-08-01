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Yürek burkan olay: Görme engelli kadını sokağa attılar

Esenyurt’ta görme engelli bir kadın, kirasını ödeyemediği için eşyaları ile birlikte sokağa atıldı. Mağdur olan vatandaşın imdadına belediye yetkilileri koştu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:26
Yürek burkan olay: Görme engelli kadını sokağa attılar

Esenyurt Sultaniye Mahallesi’nde kirasını ödeyemediği gerekçesiyle icra yolu ile yaşadığı ofisten çıkarılan görme engelli vatandaşa yardım eli belediyeden geldi. Esenyurt Belediyesi, sokakta kalan Uğur Aksoy isimli kadının eşyalarını belediye deposuna kaldırırken, kendisi de geçici olarak bir otele yerleştirildi.

Görme engelli Uğur Aksoy, KOSGEB desteği ile bir iş merkezinde çağrı merkezi ofisi açtı. Ancak işleri iyi gitmeyen Aksoy, kirasını ödeyemediği için 5 ay önce yaşadığı evi boşaltarak eşyalarını iş merkezindeki ofisine taşıdı ve eşi ile burada yaşamaya başladı. KOSGEB’den aldığı kredi de kesilen Uğur Aksoy, işyerinin kirasını da ödeyemez duruma geldi. Bir süre önce Aksoy’un eşi de geçici iş bulduğu için Çanakkale’ye gitti.

KİRASINI ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Aksoy’un kiraladığı ofisin sahibi de kira alamadığı için icra takibi başlattı. İcra yolu ile ofis boşaltılırken, görme engelli Uğur Aksoy da eşyaları ile birlikte sokakta kaldı. Yapılan çağrı üzerine binanın önüne gelen Esenyurt Belediyesi Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aksoy’un eşyalarını toparlayıp bir depoya kaldırarak korumaya aldı. Kadını da kalıcı bir çözüm bulunana kadar bir otele yerleştirdi.

“EV SAHİBİ BENİ SOKAĞA BIRAKTI”

Belediye ekiplerine teşekkür eden Uğur Aksoy, “Allah kendilerinden razı olsun. Eşyalarımı muhafaza altına aldılar ve beni sokaktan kurtardılar. Ben 7-8 ay önce KOSGEB desteğiyle bir çağrı merkezi açtım. Daha sonra çalışanlarım pazarlama yapamamaya başladı, bazı alacaklarımı da alamadım. Kocam da Çanakkale’ye geçici bir işte çalışmak için gitti. Bu sebeplerden dolayı kredim kesildi. 3-4 aydır kiramı ödeyemedim ve ev sahibi en sonunda beni sokağa bıraktı. Şimdi yeniden işimi kurarak hayatımı düzene koymak istiyorum” dedi.

Görme engelli Uğur Aksoy kalıcı bir çözüm bulunana kadar Esenyurt Belediyesi tarafından otelde misafir edilecek.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:26
  1. Çanakkale
  2. İstanbul
  3. Esenyurt
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