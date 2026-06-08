İsrail'in İran saldırısı gerilimi tırmandırdı! Yemen'den İlk Füze! Bölgesel Savaş Tehlikesi Büyüyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen kaynaklı füzenin hava savunma sistemleri tarafından tespit edildiği belirtilirken, hedefin engellenmesi için savunma unsurlarının devreye sokulduğu ifade edildi. Füzenin etkisiz hale getirilip getirilmediğine ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in İran saldırısı gerilimi tırmandırdı

Gelişme, İsrail'in sabaha karşı İran'ın batısı ve merkezindeki askeri hedeflere yönelik hava operasyonları düzenlediğini açıklamasının hemen ardından yaşandı.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, saldırılarda hava savunma sistemleri, balistik füze altyapıları ve çeşitli askeri noktalar olmak üzere 10'dan fazla hedefin vurulduğu öne sürüldü.

İran kaynakları ise başkent Tahran başta olmak üzere Tebriz ve İsfahan kentlerinde şiddetli patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

Yemen de denkleme girdi

Uzun süredir Gazze savaşı nedeniyle İsrail'e karşı saldırılar düzenleyen Yemen'deki Husilerin, İran'a yönelik operasyonların ardından yeniden harekete geçtiği değerlendiriliyor.

Böylece İsrail-İran gerilimi yalnızca iki ülke arasındaki bir çatışma olmaktan çıkarken, Yemen'in de fiilen sürece dahil olması bölgesel savaş ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı.

İran'dan daha önce sert uyarı gelmişti

İranlı yetkililer son dönemde yaptıkları açıklamalarda, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya verilecek karşılığın yalnızca İsrail ile sınırlı kalmayacağını vurgulamıştı.

Tahran yönetimi, olası bir çatışmada bölgedeki Amerikan üsleri ile İsrail bağlantılı hedeflerin de misilleme kapsamına alınabileceği uyarısında bulunmuştu.

Gözler Orta Doğu'da

İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ve Yemen'den gelen füze saldırısı sonrası gözler yeniden Orta Doğu'ya çevrildi. Uzmanlar, karşılıklı hamlelerin sürmesi halinde çatışmanın Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'i de içine alan daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Bölgedeki gelişmeler dakika dakika takip edilirken, uluslararası toplum taraflara itidal çağrısı yapıyor.