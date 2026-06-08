Hayran bırakan manzara! Yaz geldi, Ardahan’ın saklı güzelliği ortaya çıktı
Ardahan’da yazın gelişi ve yağışların ardından doğada oluşan menderesler, yeşilin ortasında kıvrıla kıvrıla uzanan görüntüsüyle dikkat çekti...
Ardahan’da yaz mevsiminin ilk günleriyle birlikte doğa yeniden canlanırken, geniş çayırların arasından geçen menderesler dikkat çekici görüntüler oluşturdu.Özellikle yazın ilk günlerinde etkili olan yağışlarının ardından canlanan bitki örtüsüyle birlikte daha da belirgin hale gelen menderesler, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi. Yeşilin ortasında uzanan kıvrımlı su yolları, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Geniş çayır ve meralar arasında adeta doğanın fırçasından çıkmış bir tabloyu andıran menderesler, dronla görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, suyun yıllar içerisinde şekillendirdiği kıvrımların oluşturduğu doğal güzellik dikkat çekti.
Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken menderesler, sunduğu eşsiz manzarayla bölgenin saklı güzellikleri arasında yer alıyor.