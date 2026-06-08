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Gündem Koç’a Batmanlı şehit ve gazi ailelerinden sert tepki!
Gündem

Koç’a Batmanlı şehit ve gazi ailelerinden sert tepki!

Yeniakit Publisher
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Koç’a Batmanlı şehit ve gazi ailelerinden sert tepki!

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un Kürk kadınının iffetini hedef alan çirkin fıkrasına Batmanlı şehit ve gazi ailelerinden de sert tepki geldi.

Çirkin fıkrayı anlatan Rahmi Koç’a sert bir açıklamayla tepki gösteren Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı, Şehit Gazi Eğitim Birlik Sendikası Genel Başkanı Şeyhmus Özcan, “İzmir'de bir açılış töreninde anlattığı "Kürt kadın" fıkrası nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan iş insanı Rahmi Koç tarafından kullanılan ifadeleri üzüntüyle karşılıyor ve kınıyoruz. İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye; cinsiyeti, etnik kimliği veya sosyal konumu üzerinden incitici, aşağılayıcı ve olumsuz algılar oluşturabilecek ifadeler yöneltilemez. Bir halkın kimliğini, dilini, kültürünü ve onurunu hedef alan hiçbir söylem kabul edilemez. Kürt halkını aşağılayan, küçümseyen, alay konusu yapan veya hedef gösteren ifadeleri açıkça reddediyoruz” dedi.

“BU AYNI ZAMANDA İNSANLIK ONURUNA YÖNELMİŞ BİR SALDIRIDIR!”

“Kürtler, binlerce yıllık tarihiyle bu kadim coğrafyanın ayrılmaz bir parçasıdır” diyen Özcan şöyle devam etti: “Bu ülkenin kuruluşunda, savunulmasında, kalkınmasında ve geleceğinin inşasında Kürtlerin emeği, alın teri, fedakârlığı ve katkısı bulunmaktadır. Bu toprakların her karışında Kürtlerin de izi, hatırası ve hakkı vardır. Hiçbir insan doğduğu kimliği seçmez. Bu nedenle bir insanı ya da bir toplumu etnik kökeni üzerinden yargılamak, aşağılamak veya dışlamak; yalnızca o insanlara değil, insanlığın ortak vicdanına da zarar vermektedir. Bir halkın onuruna yönelen saldırı, aynı zamanda insanlık onuruna yönelmiş bir saldırıdır. Bizler şehit ve gazi aileleri olarak; acının, fedakârlığın ve vatan sevgisinin etnik köken tanımadığını çok iyi biliyoruz. Bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için can veren şehitlerimizin arasında Kürtler de vardır, Türkler de vardır; bu milletin her renginden insanı vardır. Şehitlerimizin bize bıraktığı miras; ayrışma değil kardeşlik, nefret değil birlik, ötekileştirme değil dayanışmadır. Toplumu ayrıştıran, halkları birbirine karşı kışkırtan ve insanları kökenleri üzerinden hedef alan söylemler toplumsal barışa zarar vermektedir. Oysa farklılıklarımız bir ayrılık nedeni değil, ortak zenginliğimizdir. Güçlü toplumlar; farklılıklarını çatışma sebebi yapanlar değil, onları adalet, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yaşatanlardır. Farklılıklarımızı ortak zenginliğimiz olarak görmek ve bir arada huzur içinde yaşama kültürünü güçlendirmek; milli birliğimizi, toplumsal barışı ve kardeşliğimizi koruma iradesine sahip herkesin ortak sorumluluğudur. Kardeşliğimizi korumanın yolu; birbirimizin kimliğine, kültürüne, inancına ve onuruna saygı göstermekten geçmektedir”

“HİÇ KİMSENİN BİR HALKI AŞAĞILAMAYA, KÜÇÜMSEMEYE HAKKI YOKTUR”

Şeyhmus Özcan şunları kaydetti: “Kürt halkının onuru, insanlık onurunun ayrılmaz bir parçasıdır. Hiç kimsenin bir halkı aşağılamaya, küçümsemeye veya hedef göstermeye hakkı yoktur. İnsanlık onuru her türlü ayrımcılığın üzerindedir. Halkların kardeşliği nefret söylemlerinden daha güçlüdür. Birlik ve beraberliğimiz ise her türlü provokasyonun üzerindedir. Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkes'iyle ve bu ülkenin bütün evlatları kardeştir. Halkları birbirine düşürmeye çalışan, kin ve nefret tohumları ekmeye çalışan anlayışlar toplumsal barışa zarar vermektedir. Bizler, farklı kimliklerimizle ortak bir geleceği paylaşan, aynı vatana bağlı ve aynı kaderi paylaşan bir milletiz. Türkiye'nin dört bir yanı çeşitli tehdit ve risklerle karşı karşıyayken, içeride halklarımızı birbirine düşüren, kardeşliğimizi zedeleyen ve toplumsal barışı hedef alan söylemleri kabul etmiyoruz. Kürt'üyle, Türk'üyle ve bu ülkenin bütün evlatlarıyla birlik ve beraberlik içinde olmak; milletimizin huzuru, devletimizin gücü ve ortak geleceğimiz açısından hayati öneme sahiptir. Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey ayrıştırıcı söylemler değil, karşılıklı saygı, dayanışma ve kardeşlik hukukudur. Toplumun her kesimini; ayrıştıran değil birleştiren, inciten değil onaran, ötekileştiren değil kucaklayan bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Bu ülkenin geleceği; karşılıklı saygı, adalet, eşitlik ve kardeşlik üzerine inşa edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

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