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Dünya
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Dünyada sadece ve sadece bir tane kaldı! 24 saat boyunca başında nöbet tutuyorlar
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Dünyada sadece ve sadece bir tane kaldı! 24 saat boyunca başında nöbet tutuyorlar

Şili'ye bağlı Robinson Crusoe Adası'nda, dünyada türünün son örneği olan "Dendroseris neriifolia" (ağaç papatyası) ağacını yaşatmak için zamana karşı bir yarış yürütülüyor. Devrilmemesi için halatlarla kayalıklara sabitlenen ve 24 saat gözetim altında tutulan son ağaçtan toplanan tohumlar, İngiltere'deki Milenyum Tohum Bankası'na gönderildi. Laboratuvar ortamında ilk 8 fide yeşererek türün geleceği için umut ışığı oldu.

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Foto - Dünyada sadece ve sadece bir tane kaldı! 24 saat boyunca başında nöbet tutuyorlar

Şili ana karasından yüzlerce kilometre uzaktaki bir uçurumun kenarında, türünün dünyadaki son örneği olan bir ağaç yaşam mücadelesi veriyor. Şili Ulusal Orman Kurumu (CONAF) ve İngiliz bilim insanları, dünyada yalnızca tek bir bireyi kalan “Dendroseris neriifolia” ağacının neslini tüketmemek için küresel bir kurtarma operasyonu başlattı. Juan Fernández Adaları'na özgü olan ve halk arasında “ağaç papatyası” olarak bilinen Dendroseris neriifolia, Robinson Crusoe Adası'nda bulunuyor.

#2
Foto - Dünyada sadece ve sadece bir tane kaldı! 24 saat boyunca başında nöbet tutuyorlar

Habitat kaybı, adaya dışarıdan gelen istilacı türler ve geçmişteki başarısız koruma denemeleri nedeniyle türün sayısı 1980 yılında 8'e kadar gerilemişti. Bugün ise doğada bu ağaçtan sadece bir tane kaldı. Ekipler, devrilip yok olmasını önlemek için son ağacı halatlarla kayalıklara sabitledi ve bölgeyi 24 saat gözetim altına aldı. Ağacın hayatta kalan son üyesi, ulaşılması neredeyse imkansız olan sarp bir uçurumda yer alıyor. CONAF uzmanları, her yılın mart ayında ağacın gövdesine tehlikeli tırmanışlar gerçekleştirerek olgunlaşan tohumları özel ağlarla topluyor. Bu yıl toplanan yaklaşık 400 tohumun bir kısmı, nesli tükenmekte olan bitkileri koruma altına alan İngiltere’deki Milenyum Tohum Bankası'na gönderildi.

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