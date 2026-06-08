Dünyada sadece ve sadece bir tane kaldı! 24 saat boyunca başında nöbet tutuyorlar
Şili'ye bağlı Robinson Crusoe Adası'nda, dünyada türünün son örneği olan "Dendroseris neriifolia" (ağaç papatyası) ağacını yaşatmak için zamana karşı bir yarış yürütülüyor. Devrilmemesi için halatlarla kayalıklara sabitlenen ve 24 saat gözetim altında tutulan son ağaçtan toplanan tohumlar, İngiltere'deki Milenyum Tohum Bankası'na gönderildi. Laboratuvar ortamında ilk 8 fide yeşererek türün geleceği için umut ışığı oldu.