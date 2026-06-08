Dünyada sadece ve sadece bir tane kaldı! 24 saat boyunca başında nöbet tutuyorlar

Habitat kaybı, adaya dışarıdan gelen istilacı türler ve geçmişteki başarısız koruma denemeleri nedeniyle türün sayısı 1980 yılında 8'e kadar gerilemişti. Bugün ise doğada bu ağaçtan sadece bir tane kaldı. Ekipler, devrilip yok olmasını önlemek için son ağacı halatlarla kayalıklara sabitledi ve bölgeyi 24 saat gözetim altına aldı. Ağacın hayatta kalan son üyesi, ulaşılması neredeyse imkansız olan sarp bir uçurumda yer alıyor. CONAF uzmanları, her yılın mart ayında ağacın gövdesine tehlikeli tırmanışlar gerçekleştirerek olgunlaşan tohumları özel ağlarla topluyor. Bu yıl toplanan yaklaşık 400 tohumun bir kısmı, nesli tükenmekte olan bitkileri koruma altına alan İngiltere’deki Milenyum Tohum Bankası'na gönderildi.