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Sağlık
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Türkiye için sinsi ve gizli tehlike! Her 4 ölümden biri onunla ilişkili: Sakın basit bir kramp deyip geçmeyin
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Türkiye için sinsi ve gizli tehlike! Her 4 ölümden biri onunla ilişkili: Sakın basit bir kramp deyip geçmeyin

Genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinen Derin Ven Trombozu (DVT), ekran bağımlılığı ve hareketsizlik nedeniyle artık genç nesli de pençesine düşürüyor. Uzmanlar, Batı toplumlarına kıyasla Türkiye’de pıhtılaşma riskinin genetik olarak çok daha yüksek olduğunu belirterek sinsi tehlikeye karşı uyardı: Basit bir kramp sandığınız o bacak ağrısı, ölümcül bir akciğer embolisinin habercisi olabilir!

#1
Foto - Türkiye için sinsi ve gizli tehlike! Her 4 ölümden biri onunla ilişkili: Sakın basit bir kramp deyip geçmeyin

Türkiye'de halk sağlığını derinden tehdit eden, sinsi ilerleyen ve her 4 ölümden birinin doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlusu olan büyük bir biyolojik tehlike uzmanlar tarafından deşifre edildi.

#2
Foto - Türkiye için sinsi ve gizli tehlike! Her 4 ölümden biri onunla ilişkili: Sakın basit bir kramp deyip geçmeyin

Kamuoyunda genellikle yaşlılıkla bağdaştırılan Derin Ven Trombozu (DVT), yani damar içi kan pıhtılaşması, değişen yaşam alışkanlıkları, saatlerce süren ekran bağımlılığı ve kronik hareketsizlik yüzünden artık genç yaş gruplarını da vurmaya başladı. Tıbbi araştırmalar dehşet verici bir gerçeği daha gözler önüne serdi: Batı dünyasındaki toplumlara oranla Türkiye’deki vatandaşların genetik yapısı, kan pıhtılaşması riskine ve damar tıkanıklıklarına çok daha yüksek bir yatkınlık gösteriyor.

#3
Foto - Türkiye için sinsi ve gizli tehlike! Her 4 ölümden biri onunla ilişkili: Sakın basit bir kramp deyip geçmeyin

Hastalığın en sinsi yönü ise belirtilerinin sıradan rahatsızlıklarla kolayca karıştırılabilmesi. Uzmanlar, bacakta aniden beliren, kızarıklık veya şişlik olmasa bile sanki biri baldır kasına başparmağıyla sertçe bastırıyormuş gibi hissettiren o ağrılara karşı hayati bir uyarıda bulunuyor.

#4
Foto - Türkiye için sinsi ve gizli tehlike! Her 4 ölümden biri onunla ilişkili: Sakın basit bir kramp deyip geçmeyin

Basit bir kas kasılması ya da kramp sanılarak önemsenmeyen bu ağrılar, damardan kopan bir pıhtının akciğere ulaşarak nefes darlığı ve pulmoner emboli oluşturmasıyla saniyeler içinde ölümcül bir kabusa dönüşebiliyor. Dünyada rutin ameliyatlar sonrasında evine gönderilen binlerce hastanın, saniyeler içinde nefessiz kalarak hastanelik olduğu sinsi hastalık için erken teşhis ve kan sulandırıcı tedaviler hayat kurtarıyor. Uzmanlar, masabaşı çalışanları ve uzun süre hareketsiz kalan gençleri saat başı egzersiz yapmaya ve vücutlarındaki ufak sinyalleri asla hafife almamaya çağırıyor.

#5
Foto - Türkiye için sinsi ve gizli tehlike! Her 4 ölümden biri onunla ilişkili: Sakın basit bir kramp deyip geçmeyin

Sue Llewellyn, 2011 yılında bacağında ilk kez bir ağrı hissettiğinde, doktorlar ona muhtemelen sadece kramp olduğunu söyledi. Llewellyn, "Herhangi bir kızarıklık veya şişlik yoktu ama sanki biri başparmağıyla baldır kasıma sertçe bastırıyormuş gibi bir ağrı vardı" diyerek yaşadığı ağrıyı anlattı. O dönemde 50 yaşında olan Llewellyn, rutin bir ameliyatın ardından bir gün önce hastaneden taburcu edildiği için, aile hekimi önlem olarak ona bir kan sulandırıcı iğne reçete etmişti. İğneyi nasıl yapacağını gösteren hemşire, Llewellyn'i nefessiz kalması durumunda acilen ambulans çağırması gerektiği konusunda uyardı. Tam da bu uyarıdan 48 saat sonra Llewellyn nefes darlığı yaşamaya başladı. Hastanede çekilen röntgen ve tomografi sonucunda akciğerinde birden fazla pıhtı olduğu ortaya çıktı. Llewellyn, "İnanılmaz derecede korkutucuydu" dedi.

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