Türkiye için sinsi ve gizli tehlike! Her 4 ölümden biri onunla ilişkili: Sakın basit bir kramp deyip geçmeyin

Sue Llewellyn, 2011 yılında bacağında ilk kez bir ağrı hissettiğinde, doktorlar ona muhtemelen sadece kramp olduğunu söyledi. Llewellyn, "Herhangi bir kızarıklık veya şişlik yoktu ama sanki biri başparmağıyla baldır kasıma sertçe bastırıyormuş gibi bir ağrı vardı" diyerek yaşadığı ağrıyı anlattı. O dönemde 50 yaşında olan Llewellyn, rutin bir ameliyatın ardından bir gün önce hastaneden taburcu edildiği için, aile hekimi önlem olarak ona bir kan sulandırıcı iğne reçete etmişti. İğneyi nasıl yapacağını gösteren hemşire, Llewellyn'i nefessiz kalması durumunda acilen ambulans çağırması gerektiği konusunda uyardı. Tam da bu uyarıdan 48 saat sonra Llewellyn nefes darlığı yaşamaya başladı. Hastanede çekilen röntgen ve tomografi sonucunda akciğerinde birden fazla pıhtı olduğu ortaya çıktı. Llewellyn, "İnanılmaz derecede korkutucuydu" dedi.