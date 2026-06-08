Türkiye için sinsi ve gizli tehlike! Her 4 ölümden biri onunla ilişkili: Sakın basit bir kramp deyip geçmeyin
Genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinen Derin Ven Trombozu (DVT), ekran bağımlılığı ve hareketsizlik nedeniyle artık genç nesli de pençesine düşürüyor. Uzmanlar, Batı toplumlarına kıyasla Türkiye’de pıhtılaşma riskinin genetik olarak çok daha yüksek olduğunu belirterek sinsi tehlikeye karşı uyardı: Basit bir kramp sandığınız o bacak ağrısı, ölümcül bir akciğer embolisinin habercisi olabilir!