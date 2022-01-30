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Yerel Yürek burkan anlar! Yanan evini gözyaşları içinde izledi
Yerel

Yürek burkan anlar! Yanan evini gözyaşları içinde izledi

İstanbul Kağıthane'de henüz belirlenemeyen bir sebeple bir gecekonduda yangın çıktı. Gecekondunun sahibi, yanan evini gözyaşları içinde izledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 23:58:00 -
Yürek burkan anlar! Yanan evini gözyaşları içinde izledi

Kağıthane'de henüz bilinmeyen bir sebeple gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Gecekondunun sahibi gözyaşları içinde izlerken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Sorgun Sokak’taki gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki gecekondu henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi. Yangında evde bulunan 2 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla yanan evden çıkartıldı.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi ise göz yaşlarına hakim olamadı. Ekiplerin, yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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