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Spor Yunus Yıldırım kimdir? Yunus Yıldırım görevi nedir?
Spor

Yunus Yıldırım kimdir? Yunus Yıldırım görevi nedir?

MHK Yunus Yıldırım görevi nedir? Eski hakemlerden Yunus Yıldırım, Merkez Hakem Kurulu üyeliğine getirildi. Peki, Yunus Yıldırım kimdir? Yunus yıldırım mesleği nedir?

Yeniakit Publisher
2021-10-27 17:29:00 -
Yunus Yıldırım kimdir? Yunus Yıldırım görevi nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu getirildi. MHK üyeliğine ise şu izimler getirildi: Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu.

Bu haberin ardından pek çok kişi 'Yunus yıldırım kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yunus Yıldırım kimdir? Yunus Yıldırım görevi nedir?

Yunus Yıldırım 23 Şubat 1970'te Manisa'da dünyaya geldi. Manisa bölgesi hakemi olan Yunus Yıldırım'ın asıl mesleği Beden Eğitimi öğretmenliğidir. Süper Lig'deki ilk maçı 10 Ağustos 2003 tarihli Adanaspor - Malatyaspor karşılaşmasıdır. Yunus Yıldırım 2014-15 sezonu sonunda Yıldırım hakemliği bıraktı. 14 Kasım 2015 tarihinde Akhisar Belediyespor ile Göztepe arasında oynanan maçla jübilesini yaptı.

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