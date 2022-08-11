Son dönemlerde internet üzerinden en sık araştırılan isimlerden biri olarak Yunus Akgün geliyor. Özellikle futbolseverler için bu oyuncunun hayatı ve kim olduğuna dair bilgiler merak konusu haline geldi. Yunus Akgün kimdir, nereli, kaç yaşında? Yunus Akgün hangi takımlarda oynadı?

Son dönemlerde internet üzerinden en sık araştırılan isimlerden biri olarak Yunus Akgün geliyor. Özellikle futbolseverler için bu oyuncunun hayatı ve kim olduğuna dair bilgiler merak konusu haline geldi. Genç oyuncu olması ile beraber Galatasaray 'da futbol hayatına devam eden Yunus Akgün, geleceğe dair de umut veren önemli isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. 2019 yılında tekrar Galatasaray ile anlaşarak 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan Yunus Akgün, bölgesi ve mevkisi açısından da önemli bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.

Yunus Akgün nereli?

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2011 yılında Galatasaray altyapısında futbol hayatına başlayan genç oyuncu, 2017 yılına kadar önemli başarıları ile dikkatleri üzerine topladı. Daha sonra 2017 yılında Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzaladı ve önemli bir kariyere başladı. Şu an için 20 yaşında olan genç oyuncu Umut vaat eden en önemli futbolcular arasında yer alıyor. 2000 jenerasyonu açısından önemli bir yer tutarken, aynı zamanda 43 defa genç milli takım formasını da giydi.

Yunus Akgün kaç yaşında?

Galatasaray'ın en çok merak edilen genç isimlerinden biri olarak öne çıkan Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 tarihinde doğan oyunculardan biridir. Bu doğrultuda şu an 20 yaşında olan oyuncu Galatasaray’da profesyonel sözleşmeli oyuncu olarak meslek hayatına devam ediyor. 11 yaşında futbola başlaması ile beraber kısa sürede kendini gösteren Yunus Akgün, daha sonra 2017 senesinde profesyonel kariyerine başladı. Özellikle umut vadeden ve milli takıma göz kırpan isimlerden biri olarak da ön plana çıkıyor.

Yunus Akgün futbol kariyerine doğrudan Galatasaray altyapısında başladı. 2000 doğumlu futbolcular arasında yer alan Yunus Akgün, 2011 senesinde Galatasaray'ın alt yapısına girdi. Daha sonra burada farklı basamaklardaki altyapılarda oynayan Yunus Akgün, 2017 senesinde profesyonel sözleşmeye Galatasaray ile imzaladı. Bu andan itibaren Galatasaray'ın B takımı ile idmanlara çıkan genç oyuncu, alt takımda da yer alıyor. Futbol kariyerinin tamamını kaplayan Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getiren Yunus Akgün, geleceğin en önemli isimleri içerisinde yer almaktadır.

Yunus Akgün hangi mevkide oynuyor?

En çok merak edilen konular içerisinde Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'ün Hangi mevkide oynuyor olduğudur. Özellikle Galatasaraylı taraftarların merak ettiği oyuncu forvet bölgesinde görevini sürdürüyor. Gerek görüldüğü takdirde sağ ya da sol açık ile beraber forvet arkası olarak da oynayabilen Yunus Akgün, gerçek Mevki olarak forvette ön plana çıkıyor. Özellikle hem amatör olarak hem de profesyonel futbol yaşantısında gösterdiği başarı ve goller ile beraber, gelecek adına Galatasaraylı önemli işler başaracağını kanıtlamaktadır. Bu sebepten dolayı 2017 yılında Galatasaray ile sözleşmesini yenileyen ve 2024'e kadar Galatasaray'da olan Yunus Akgün, gelecekte Galatasaray'ın forvet mevkiinde bulunan eksiğine önemli oranda kapatabilir.



