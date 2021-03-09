YÜNSA 2020’de net kârını ikiye katladı

Pandeminin getirdiği olumsuz koşullara rağmen net kârını yüzde 100’e yakın artışla 10 milyon TL seviyesine çıkaran Şirket, 2020 yılında 298 milyon TL ciro elde etti.

67 milyon TL brüt kar

Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, “2020 yılında pandemi, tüm dünyada olduğu gibi doğal olarak bizim de yönetim stratejilerimizi gözden geçirmemize neden oldu. Hızlı şekilde aksiyon alarak maliyet, stok ve finansman yönetimimizi yeniden kurguladık. Kısa vadeli borçlarımızı uzun vadeye yayarak sermaye ve finansman yapımızı güçlendirdik. Tüm bu aldığımız tedbirlerin sonucunda 2020 yılında 67 milyon TL brüt kâr ve 40 milyon TL FAVÖK elde ettik. Böylece brüt kâr marjımızı bir önceki yıla göre 6 puan artışla yüzde 22,4 seviyesine, FAVÖK mârjımızı da yüzde 13,3 seviyesine taşıdık” dedi.

Rekabet gücünü artıran tedbirler alındı

Yünsa’nın rekabet gücünü artırmak için kapasite artışından ziyade verimlilik ve kârlılık odaklı bir strateji izlediklerini ifade eden Sürmegöz; “Dünyada ilk 5’te yer alan bir marka olarak üretimimizin yarıdan fazlasını 50’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde küresel rekabet gücümüzü artırmaya odaklandık. Satış hedeflerimizi gözden geçirirken maliyet avantajı sağlayacak tedbirlerle karlılığı artırmayı hedefledik. Teknolojik yenileme ve darboğaz giderme yatırımlarını hayata geçirdik. Bu anlayışla, 2020 yılı içerisinde üretim hattımızı modernleştirmek için yaklaşık 2,3 milyon Euro’luk yatırım gerçekleştirdik. Tüm bu aldığımız tedbirler, 2020 yılını verimli ve karlı şekilde geçirmemizi sağladı” şeklinde konuştu. Yünsa Yönetim Kurulu’nun 2021 yılında pay sahiplerine 24 milyon TL kâr payı dağıtma önerisinde bulunduğunu ifade eden Sürmegöz “Yünsa’yı devralırken tüm hissedarlarımız ve paydaşlarımız için değer yaratma gayesiyle yola çıktık. Pandemi döneminde yatırımcılarımızı desteklemek için bu sene 24 milyon TL gibi rekor seviyede bir kâr dağıtımı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

2021’de 4 milyon euro yatırım

2021’in ikinci yarısında pandeminin etkilerinin azalmaya başlamasıyla büyüme ve kârlılık performansının daha da üst düzeye çıkacağını aktaran Sürmegöz, “Geçen yıl temelini attığımız strateji doğrultusunda, 2021 yılında rekabette Yünsa’ya avantaj sağlayacak, Endüstri 4.0 altyapısına uygun, otomasyon ve kontrol sistemleri gelişmiş, sürdürülebilir ve ekolojik üretim süreçleri geliştirmeye yönelik yatırımlar gerçekleştireceğiz. 2021 yılı sonuna kadar 4 Milyon Euro yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.