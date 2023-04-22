Yunanlılar duyurdu! O Türk ile anlaştık

Anadolu Efes ile sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Ergin Ataman'ın, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaştığı iddia edildi.

Yunanistan basınından SDNA'nın haberine göre, Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Haberde, ''Bu gece Ergin Ataman ile bir görüşme gerçekleştiren Panathinaikos yöneticileri, Türk başantrenörle iki yıllık sözleşme için el sıkıştı. 57 yaşındaki çalıştırıcı sezonu tamamlar tamamlamaz Atina'ya giderek Yunan takımının başına geçecek'' denildi.

Ayrılık sinyalini vermişti

Ergin Ataman, Monaco karşılaşmasının ardından "Başkanımızla bu hafta içinde konuştuk. Net bir kararımız yok ama bu sezon çok yıprandık. Sporda geçmişte yapılanları tarih yazacaktır ama bugün açısından başarısızız. Onun için belki de sezon sonunda herkes için bir değişim gerekebilir." sözlerini kullanmıştı.

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