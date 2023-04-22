  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler

Kiracılara iyi haber! Bakan Kurum'dan kira artış sınırlaması açıklaması

İmam Hatipli Faruk Aksoy, başörtüsü yasakçısı Kılıçdaroğlu'nu savunmak için dakikalarca yırtındı!

Mehmet Ali Şahin Temel Karamollaoğlu'nu topa tuttu!

İhsan Şenocak Hoca'dan bayram mesajı! 'Birleşmezsek Uhud'u yaşarız'

CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a soğuk duş! Dakikalarca yuhalandı

Meteoroloji'den flaş uyarı: O tarihte planı olan iptal etsin! bölgede sağanak, kar yağışı, kutup soğukları geliyor!

Bakan Varank'tan İmamoğlu'na tokat gibi 'annesiz-babasız bayram' cevabı!

Çinli dev şirket sayısında artış: Şirketler Çin'e geliyorlar, peş peşe duyuruldu! Yabancı yatırım girişimi oldu

Kılıçdaroğlu 'Kimsenin gücü yetmez' demişti! İttifak ortaklarından 'tarikat ve cemaat' açıklaması!
Spor Yunanlılar duyurdu! O Türk ile anlaştık
Spor

Yunanlılar duyurdu! O Türk ile anlaştık

Yeniakit Publisher
2023-04-22 12:27:00 -
Yunanlılar duyurdu! O Türk ile anlaştık

Yunan basını, Panathinaikos Basketbol Takımının antrenör Ergin Ataman ile anlaştığını duyurdu.

Anadolu Efes ile sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Ergin Ataman'ın, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaştığı iddia edildi.

Yunanistan basınından SDNA'nın haberine göre, Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Haberde, ''Bu gece Ergin Ataman ile bir görüşme gerçekleştiren Panathinaikos yöneticileri, Türk başantrenörle iki yıllık sözleşme için el sıkıştı. 57 yaşındaki çalıştırıcı sezonu tamamlar tamamlamaz Atina'ya giderek Yunan takımının başına geçecek'' denildi.

Ayrılık sinyalini vermişti

Ergin Ataman, Monaco karşılaşmasının ardından "Başkanımızla bu hafta içinde konuştuk. Net bir kararımız yok ama bu sezon çok yıprandık. Sporda geçmişte yapılanları tarih yazacaktır ama bugün açısından başarısızız. Onun için belki de sezon sonunda herkes için bir değişim gerekebilir." sözlerini kullanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş az önce duyurdu: Spekülasyon var ama 300 lira artacak
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş az önce duyurdu: Spekülasyon var ama 300 lira artacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında alım için halen doğru bir zaman olmadığını söyledi. Memiş, vatandaşların beklemede..
Altın fiyatları (lira) | Gram altın fiyatı rekor kırdı! Uzmanı tahmini az önce duyurdu: Döviz rezervleri milyonlarca dolarlık oldu!
Ekonomi

Altın fiyatları (lira) | Gram altın fiyatı rekor kırdı! Uzmanı tahmini az önce duyurdu: Döviz rezervleri milyonlarca dolarlık oldu!

Gram altın fiyatı rekor seviyelere yükselmesinin ardından bir miktar geri çekildi. Geçtiğimiz hafta 68 milyar 491 milyon dolar olan döviz re..
Alman siyasetçiden bomba Kılıçdaroğlu itirafı: Seçilirse Türkiye güvenlik sorunu yaşayabilir!
Siyaset

Alman siyasetçiden bomba Kılıçdaroğlu itirafı: Seçilirse Türkiye güvenlik sorunu yaşayabilir!

Alman siyasetçi Christoph Hörstel, 7'li koalisyonun adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Türkiye'nin güvenlik sorunu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23