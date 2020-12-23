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Gündem Yunanistan'ın ölüme ittiği mültecileri Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Gündem

Yunanistan'ın ölüme ittiği mültecileri Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 21:07:00 - 2020-12-23 21:17:46
Yunanistan'ın ölüme ittiği mültecileri Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yeşilova mevkisi açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

12 göçmen kurtarıldı

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 lastik bottaki 12 kişiyi sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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