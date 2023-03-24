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Yerel Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Yerel

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-03-24 17:59:00 - 2023-03-24 18:07:20
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu 'TCSG-28' tarafından, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 47 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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