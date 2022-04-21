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Yerel Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Yerel

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 21:31:00 - 2022-04-21 21:34:21
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında bir lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 37 göçmen Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildi. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik botları Ege Denizi ortasında terk edilen göçmenleri kurtardı.

Göçmenlere yardımda bulunuldu

Ayvalık’ın Cunda Adası’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen 37 göçmene; yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

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