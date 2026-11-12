Doğar doğmaz annelerinden koparıldılar! 41 yıl sonra duygulandıran kavuşma

Tim Rolnick, 2020 yılında yalnızca sağlık geçmişini öğrenmek amacıyla DNA testi yaptırdı. Ancak test sonucu, hayatının geri kalanını değiştirecek bir gerçeği ortaya çıkardı. Şili’de kendisini hiç unutmayan bir ailesi bulunduğunu öğrenen Rolnick, ayrıca ABD’de kendisine yalnızca birkaç yüz kilometre uzaklıkta yaşayan iki öz kardeşi olduğunu da keşfetti. Rolnick, “Her zaman bir erkek kardeşim olsun istemiştim. Bir anda üç tane olduğunu öğrendim” dedi. Kardeşler kısa sürede iletişim kurdu ve yıllardır ayrı yaşamalarına rağmen aralarında güçlü bir bağ oluştu. Aradan geçen altı yılın ardından Tim ve Travis, Santiago’ya giderek anneleriyle buluştu. Üçüncü kardeş Chris ise 2013 yılında geçirdiği ağır trafik kazasının ardından uzun yolculuğa çıkamadığı için buluşmaya katılamadı. Padilla, oğullarını karşısında gördükten sonra, “Tanrı bana sonsuza kadar kaybettiğimi düşündüğüm çocuklarımı geri verdi” dedi.