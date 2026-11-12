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Doğar doğmaz annelerinden koparıldılar! 41 yıl sonra duygulandıran kavuşma

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Doğar doğmaz annelerinden koparıldılar! 41 yıl sonra duygulandıran kavuşma

Şili’de Augusto Pinochet döneminde hastanelerden alınarak yasa dışı yollarla yurt dışına evlatlık verilen çocuklardan ikisi, 41 yıl sonra öz anneleri Teresita de Jesús Padilla ile buluştu.

#1
Foto - Doğar doğmaz annelerinden koparıldılar! 41 yıl sonra duygulandıran kavuşma

Teresita de Jesús Padilla, doğumlarının ardından hastanede kendisinden alınan oğulları Tim Rolnick ve Travis Murdoch’a yıllar sonra ilk kez sarıldı. İki kardeş, bugüne kadar bildikleri hayat hikâyesinin arkasında çok daha karanlık bir geçmiş bulunduğunu ancak yetişkin olduklarında öğrendi.

#2
Foto - Doğar doğmaz annelerinden koparıldılar! 41 yıl sonra duygulandıran kavuşma

Padilla’nın çocukları, Pinochet döneminde yasa dışı evlat edinme ağına kurban giden binlerce çocuktan yalnızca birkaçıydı. Tim annesinden alındıktan dört yıl sonra ikiz kardeşler Travis ve Chris de aynı şekilde ailelerinden koparıldı. Üç çocuk ABD’de farklı ailelere evlatlık verildi. Padilla, çocuklarının kendisinden tehdit ve korkuyla alındığını söyledi. “Bu kadınlar çocuklarımı tehditlerle, korkutarak benden aldı. Bunun acısını hayatım boyunca çektim” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Doğar doğmaz annelerinden koparıldılar! 41 yıl sonra duygulandıran kavuşma

Tim Rolnick, 2020 yılında yalnızca sağlık geçmişini öğrenmek amacıyla DNA testi yaptırdı. Ancak test sonucu, hayatının geri kalanını değiştirecek bir gerçeği ortaya çıkardı. Şili’de kendisini hiç unutmayan bir ailesi bulunduğunu öğrenen Rolnick, ayrıca ABD’de kendisine yalnızca birkaç yüz kilometre uzaklıkta yaşayan iki öz kardeşi olduğunu da keşfetti. Rolnick, “Her zaman bir erkek kardeşim olsun istemiştim. Bir anda üç tane olduğunu öğrendim” dedi. Kardeşler kısa sürede iletişim kurdu ve yıllardır ayrı yaşamalarına rağmen aralarında güçlü bir bağ oluştu. Aradan geçen altı yılın ardından Tim ve Travis, Santiago’ya giderek anneleriyle buluştu. Üçüncü kardeş Chris ise 2013 yılında geçirdiği ağır trafik kazasının ardından uzun yolculuğa çıkamadığı için buluşmaya katılamadı. Padilla, oğullarını karşısında gördükten sonra, “Tanrı bana sonsuza kadar kaybettiğimi düşündüğüm çocuklarımı geri verdi” dedi.

#4
Foto - Doğar doğmaz annelerinden koparıldılar! 41 yıl sonra duygulandıran kavuşma

Şili’deki adli kayıtlara göre Pinochet’nin 17 yıllık yönetimi sırasında yaklaşık 20 bin zorla veya yasa dışı evlat edinme vakası yaşandı. Sivil toplum kuruluşları ise gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini, 50 binden fazla ailenin bu süreçten etkilenmiş olabileceğini belirtiyor. Özellikle yoksul kadınların hedef alındığı sistemde sosyal hizmet görevlileri, doktorlar, hakimler ve avukatların da yer aldığı bir ağ üzerinden çocukların ülke dışına çıkarıldığı öne sürüldü.

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