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Aktüel Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı
Aktüel

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-03-31 23:06:00 -
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 30 Mart günü saat 10.00 sıralarında, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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