Anıtkabir'de tartışma! Özgür Özel'in ziyaretinde gerginlik: Şov yapacağım derken rezil oldu

Anıtkabir'de çekilen görüntülerde, çelenk üzerine "Özgür Özel CHP Genel Başkanı" ibaresinin bulunduğu bir yazının yerleştirildiği görülüyor.

TARTIŞMA ÇELENK ÜZERİNDEKİ YAZIYLA BAŞLADI

İddialara göre görevli personel, uygulamanın usule uygun olmadığı yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandı.

GERGİNLİK KAMERALARA YANSIDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, tartışmanın ardından kalabalık arasında itiş kakış yaşandığı görülüyor.

Görüntüler kısa sürede gündem olurken, olayın ayrıntıları ve yaşanan gerginliğin boyutu tartışma konusu oldu.

SİYASİ TARTIŞMA BÜYÜDÜ

CHP'de yaşanan genel başkanlık tartışmalarının devam ettiği bir dönemde ortaya çıkan görüntüler, siyasi polemiklerin daha da sertleşmesine neden oldu.

Muhalif çevreler yaşananları farklı yorumlarken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Anıtkabir gibi sembolik bir mekânda yaşanan gerginliğe tepki gösterdi.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMALARDA

Olayla ilgili taraflardan yapılacak açıklamalar merakla beklenirken, görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.