ABD'den Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli saldırı!

ABD ordusu, İran limanlarına yönelik Amerikan ablukasını aşmaya çalışan bir ticari gemiyi daha durdurdu.

Gambiya bayraklı dökme yük gemisi Lian Star'ın, gece saatlerinde bir İran limanına girmeye çalışırken ABD güçleri tarafından vurulduğu belirtildi.

Yetkililere göre gemi, Umman Körfezi'nde ABD uçakları tarafından vuruldu ve halen bölgede sürükleniyor.

Son olayla birlikte ABD ordusu, ablukayı delmeye çalışan altı gemiyi durdurmuş oldu. Bunlardan birinin yoluna devam etmesine izin verilmişti.

ABD, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan savaşın ardından İran'ın boğazı fiilen kapatmasına karşılık olarak 17 Nisan'da ablukayı başlattı.

7 Nisan'dan bu yana kırılgan bir ateşkes yürürlükte.

ABD ablukası, İran'ın kendi sevkiyatlarını sınırlandırmayı ve nakde erişimini daha da zayıflatmayı amaçlıyor. Bu da uzun süredir zayıf olan ekonomisi üzerindeki baskıyı artırıyor.

