İranlı yetkili açıkladı! Hürmüz'de 2 ülkeye özel muamele

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, küresel ticaretin ve petrol sevkiyatının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nda kartları yeniden dağıtacak şok bir açıklamaya imza attı. Rus medyasına konuşan Azizi, Pekin ve Moskova yönetimlerinin boğaz geçişlerinde tamamen özel bir statüye sahip olacağını ilan etti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Rusya ile Çin'in Hürmüz Boğazı'ndan geçişler konusunda özel muamele göreceğini ve elverişli koşullardan yararlanacağını söyledi.

Rus haber ajansı RİA'ya konuşan Azizi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Boğazın İran için özel jeopolitik öneme sahip olduğunu belirten Azizi, "Hürmüz Boğazı, karasularımızın ve coğrafyamızın bir parçası. Bu nedenle İran, boğazla ilgili uygun gördüğü kararı alma hakkına sahip. Kimse bu hakkı sorgulayamaz." dedi.

Rusya ile Çin'in her zaman İran'ı desteklediğini dile getiren Azizi, "Çin ve Rusya dahil bizim için stratejik öneme sahip devletler, Hürmüz Boğazı konusunda özel muamele görecek ve elverişli koşullardan yararlanmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Azizi, zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması konusunun ABD ile müzakerelerde ele alınmadığını kaydetti.

AMAN MÜSLÜMANLARA YARDIM ETME

Moskof keferesi ve çin keferesinin zaten işleri Müslümana etmediği eziyet kalmadı, birde İran'a bak Suriyede neler yaptı. La galiba illallah Allah var gam yok.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) itirafçısı Enes Uludemir, karanlık yapının siyaseti dizayn etme operasyonlarına dair kan donduran açıklamalar..
CHP'de Özgür Özel döneminin rüşvet ve skandallarla dolu enkazı devam ederken, mahkeme kararıyla koltuğuna dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılı..
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında biri sağlık çalışanı olma..
