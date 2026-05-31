"Hesap vereceksiniz" demişti: Erdoğan'ın sözlerini masal sandılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli dönemlerde yaptığı konuşmalarda kullandığı "hesap vereceksiniz" ifadeleri, sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Özellikle kamu kaynaklarının kullanımı, belediyelerdeki ihale süreçleri ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yaptığı sert uyarılar, son gelişmeler Erdoğan'ın yıllar önceki sözlerini hatırlattı.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Son dönemde çeşitli CHP'li belediyelerde yaşanan usulsüzlükler gündeme damga vurmaya devam ediyor.

Soruşturmalarda adı geçen bazı belediye başkanları ve yöneticiler hakkında rüşvet, usulsüz ihale, irtikap ve yolsuzluk iddiaları gündeme gelirken, bazı isimler tutuklandı, bazıları hakkında ise adli süreçler devam ediyor.

Soruşturmaların merkezinde yer alan isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dosyalar da bulunuyor.

"YETİMİN HAKKINI YİYEN HESAP VERECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş konuşmalarında sık sık vurguladığı "yetimin hakkı" ve "milletin emanetine sahip çıkma" mesajları da yeniden tartışılıyor.

Erdoğan, birçok konuşmasında kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, hukuk önünde herkesin hesap vereceğini ifade etmişti. Bu kişiler şu an mahkemelerde hesap veriyorlar.

SİYASET GÜNDEMİNİN MERKEZİNDE

CHP içerisindeki kurultay tartışmaları, belediyelere yönelik soruşturmalar ve parti içi karşılıklı suçlamalar siyasetin ana gündem maddeleri arasında yer alırken, Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı uyarılarıları bir masal zannedenler şu an gerçeklerle yüzleşiyor.

Siyasi kulislerde, devam eden soruşturmaların önümüzdeki süreçte yeni gelişmelere sahne olup olmayacağı merak konusu.