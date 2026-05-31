  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Suriye'de o ismi işaret etti İnsanlık düşmanı siyonistler! Çocukları katlettiler ABD-İran gerginliği bitecek mi? Mutabakat metni ortaya çıktı Nükleer tesise kamikaze İHA ile kirli saldırı! Avrupa'yı yok edecek felakete bir adım kaldı Ünlü cerrah açıkladı! Siyonist İsrail'in katliamlarında korkunç detay CHP'de aday gösterilecek isim belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun kurmayı bombayı patlattı Netanyahu’dan Gazze'de işgal talimatı! Ateşkes sürecini tamamen baltaladılar Lübnan Başbakanı Salam’dan İsrail’e sert tepki: “Yalnızca egemenliği değil, tarihi de siliyor” Orta Doğu'da kritik telefon trafiği! İki ülkenin bakanları gizemli müzakereler için devrede Esed rejimi döneminde kaybolmuşlardı! 13 yıl sonra Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Gündem "Hesap vereceksiniz" demişti: Erdoğan'ın sözlerini masal sandılar!
Gündem

"Hesap vereceksiniz" demişti: Erdoğan'ın sözlerini masal sandılar!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar boyunca yaptığı "hesap vereceksiniz", "yetimin hakkını yiyenlerden hesap sorulacak" ve "milletin malına uzananlar hukuk önünde cevap verecek" yönündeki açıklamaları, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarla yeniden gündeme geldi. Başta Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen süreç olmak üzere bazı CHP'li belediye başkanları hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, Erdoğan'ın geçmişte yaptığı uyarılar yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli dönemlerde yaptığı konuşmalarda kullandığı "hesap vereceksiniz" ifadeleri, sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Özellikle kamu kaynaklarının kullanımı, belediyelerdeki ihale süreçleri ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yaptığı sert uyarılar, son gelişmeler Erdoğan'ın yıllar önceki sözlerini hatırlattı.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Son dönemde çeşitli CHP'li belediyelerde yaşanan usulsüzlükler gündeme damga vurmaya devam ediyor.

Soruşturmalarda adı geçen bazı belediye başkanları ve yöneticiler hakkında rüşvet, usulsüz ihale, irtikap ve yolsuzluk iddiaları gündeme gelirken, bazı isimler tutuklandı, bazıları hakkında ise adli süreçler devam ediyor.

Soruşturmaların merkezinde yer alan isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dosyalar da bulunuyor.

"YETİMİN HAKKINI YİYEN HESAP VERECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş konuşmalarında sık sık vurguladığı "yetimin hakkı" ve "milletin emanetine sahip çıkma" mesajları da yeniden tartışılıyor.

Erdoğan, birçok konuşmasında kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, hukuk önünde herkesin hesap vereceğini ifade etmişti. Bu kişiler şu an mahkemelerde hesap veriyorlar.

SİYASET GÜNDEMİNİN MERKEZİNDE

CHP içerisindeki kurultay tartışmaları, belediyelere yönelik soruşturmalar ve parti içi karşılıklı suçlamalar siyasetin ana gündem maddeleri arasında yer alırken, Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı uyarılarıları bir masal zannedenler şu an gerçeklerle yüzleşiyor.

Siyasi kulislerde, devam eden soruşturmaların önümüzdeki süreçte yeni gelişmelere sahne olup olmayacağı merak konusu.

CHP mitingi mi marjinal örgütlerin şov alanı mı! Özgür Özel'in fiyasko meydanında şok görüntüler
CHP mitingi mi marjinal örgütlerin şov alanı mı! Özgür Özel'in fiyasko meydanında şok görüntüler

Gündem

CHP mitingi mi marjinal örgütlerin şov alanı mı! Özgür Özel'in fiyasko meydanında şok görüntüler

CHP'de aday gösterilecek isim belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun kurmayı bombayı patlattı
CHP'de aday gösterilecek isim belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun kurmayı bombayı patlattı

Gündem

CHP'de aday gösterilecek isim belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun kurmayı bombayı patlattı

CHP'yi pavyon masalarına meze ettiler: Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi sarsan FETÖ çıkışı
CHP'yi pavyon masalarına meze ettiler: Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi sarsan FETÖ çıkışı

Gündem

CHP'yi pavyon masalarına meze ettiler: Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi sarsan FETÖ çıkışı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hırsızlık yolsuzluk her şeyi mübah gören terminatör zombi olan elikanlı fetö terör örgütünü tam anladımı chp acaba!?

Fetöcü Emre Uslu birhayli zamandır fetöcülere pkk/hdp tipi bir parti kurun diyor!!! Vee önce Chp'lileri tasfiye edip yönetimini ele geçiren fetö çoooktan tedbirini aldı bile!!! Olurda bir gün deşifre olmaları ve partiden ihraç edilme durumuna karşı!!! Tüm marjinal terör örgütlerinin desteğinide arkalarına alarak, çoooktan bir parti kurdukları!!! İsmini bile tescilledikleri söyleniyor!!! Millet fetönün geçmişte sinsice yaptıklarını çözmeye çalışırken, onlar çoooktan B C pilanlarını devreye sokmuşlardır bile çoooktan. Almanya'da bölge imamı teşhir fetöcü; lakin bu günlerde kripto gizli fetö faaliyeti yürüten ditip dernek başkanı şöyle övünür *" Ben bir şeyi yaparım, millet ancak 10 sene sonra anlar!"* diye kibirle söyler!!! Halbu ki' kendine atfettiği bu sinsilik şeytanilik tamâmen tüm fetöcülerin özelliği!!! Lakin bilmedikleri şey bunlardan bir kere mağdur edilen, artık onlardan daha uyanık olmak zorunda!!!

Hırt

Bu Tüm hırsızlara gelsin Allah'ın azabı!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23